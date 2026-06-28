אביו של צעיר הנתון במעצר בית מנהלי עוכב לחקירה ושהה בתחנת המשטרה משעות הבוקר עד לשעות הערב, לאחר שביקש משוטרים שהגיעו לביתו להציג בפניו צו רשמי.

האב נחקר בחשד ל"הפרעה לשוטר במילוי תפקידו", ולבסוף שוחרר ללא כל תנאים מגבילים.

האירוע התרחש כאשר כוח משטרה הגיע לבית המשפחה במטרה לבצע ביקורת שגרתית, כחלק מהפיקוח על תנאי מעצרו המנהלי של הבן. עם כניסת השוטרים פנה אליהם האב וביקש מהם להציג את הצו החוקי המסמיך אותם לבצע את הפעולה במקום.

לאורך האירוע שמרו ההורים על קור רוח וביקשו שוב ושוב מהשוטר להציג את הצו. השוטר סירב לבקשתם וזמן קצר לאחר מכן הורה לעכב את האב בגין הפרעה לשוטר.

מדובר בעצור שרק לאחרונה עמד במוקד של סחבת בירוקרטית תמוהה מול פיקוד המרכז. הצעיר ביקש לצאת לתור שנקבע לו להנפקת תעודת זהות במשרד הפנים, אך לאחר ימים ארוכים של סחבת ופסילת מפקחים מטעם המערכת, האישור הרשמי מפיקוד המרכז נשלח סופסוף בשעה 11:30 בבוקרו של התור - אשר נקבע מראש לשעה 09:30.

מנכ"ל ארגון חוננו, שמואל (זנגי) מידד, תקף את ההתנהלות כלפי המתיישב ומשפחתו: "אנו עדים למסע התעללות והתעמרות מתמשך ושיטתי בצעירים ובבני משפחותיהם. יחס השוטרים בשטח הוא מחפיר, ומשקף זלזול עמוק בזכויות אזרח בסיסיות של משפחות נורמטיביות. מעבר ליחס המשטרתי בשטח, אנו נתקלים מדי יום באטימות מערכתית מוחלטת. מתנהל כאן קמפיין אלימות נגד מתנחלים".

"הרשויות מסרבות באופן גורף לכל בקשת יציאה של העצורים, גם כאשר מדובר בבקשות הומניטריות או בצורך אלמנטרי ובסיסי לחלוטין. זו אינה אכיפת חוק או שמירה על ביטחון, זו רדיפה אובססיבית לשמה שנועדה לייאש ולהתיש את המתיישבים. ארגון חוננו לא יעמוד מנגד מול רמיסת הזכויות הבוטה הזו, ונמשיך להיאבק על עשיית צדק", הוסיף מידד.