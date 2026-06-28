משבר חוק הגיוס מגיע לנקודת הכרעה דרמטית בכנסת: נוסח החוק המלא להקפאת האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות נחשף היום (ראשון) לראשונה, וצפוי לעלות לדיון בהול בוועדת החוץ והביטחון כבר במהלך השבוע הקרוב.

הצעת החוק, המוגדרת כהוראת שעה דחופה, גובשה בעקבות גל מעצרים פליליים של תלמידי ישיבות חרדים שחולל זעזוע עמוק ותסיסה חריפה בשטח.

המהלך הפרלמנטרי המהיר קיבל רוח גבית משמעותית לאחר ששר הביטחון, ישראל כ"ץ, פנה רשמית ודרש לקיים דיון דחוף בנושא, ויו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, נענה מיידית והודיע כי יפתח בדיונים מואצים בימים הקרובים.

לפי נוסח החוק שנחשף, מיום אישורו של המהלך ועד לתום 90 ימים, יוטל איסור גורף על נקיטת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה פלילית נגד מיועדים לשירות ביטחון שהם תלמידי ישיבה עריקים.

המנגנון החדש נועד להסיר חסמים בירוקרטיים קשים, וקובע תקדים לפיו לא יהיה עוד צורך בהעברת טביעות אצבע של התלמידים לצבא. במקום זאת, על בסיס הצהרה בכתב ותצהיר רשמי של הבחור ושל ראש הישיבה - ייפסקו לאלתר ההליכים הפליליים ומעצרי העריקים.

ההסדר יחול באופן ממוקד על תלמידי ישיבות שלומדים באופן סדיר בהיקף של לפחות 45 שעות בשבוע, ובכוללים בהיקף של 40 שעות בשבוע, כאשר במקביל יחול עליהם איסור עבודה מוחלט מחוץ לכותלי המוסד.

לצד חבל ההצלה המשפטי, החוק מסדיר מערך פיקוח חסר תקדים בשטח, במסגרתו יסתובבו מפקחים מוסמכים בין הישיבות אחת לשלושה חודשים כדי לערוך רישומי נוכחות קפדניים של הלומדים.

החוק מציג סנקציה קבוצתית קשוחה, לפיה אם בביקורת המפקחים תירשם אי-נוכחות חוזרת של 20% או יותר מהתלמידים, ראש הישיבה יקבל התראה רשמית.

במידה ובביקורת הבאה המצב יחזור על עצמו, הישיבה תוסר לחלוטין מרשימת המוסדות המוכרים, אך החוק קובע הגנה לבחורים עצמם, שיוכלו להירשם ולהמשיך ללמוד בישיבה מוכרת אחרת.

כמו כן, החוק מחייב את הרמטכ"ל להקים בתוך שבעה ימים ועדה מיוחדת בת שלושה קצינים (בראשות קצין בדרגת אלוף-משנה לפחות מטעם הפרקליטות הצבאית), שתבחן באופן פרטני כל בקשה להקפאת הליכים.

כל עוד עניינו של תלמיד הישיבה מתברר בפני הוועדה, יחול איסור להעמידו לדין, ואף אם כבר ניתן נגדו פסק דין חלוט - ביצוע העונש והליכי המעצר יופסקו לאלתר.

בנוסף, נקבע כי משרד החינוך יחויב להעביר למשרד הביטחון ולצה"ל, לפי דרישתם, נתונים קיימים לגבי לימודיהם של המתגייסים או הפונים לשירות לאומי-אזרחי במוסדות החינוך החרדיים לפני גיוסם, וזאת לטובת בחינת העמידה ברף המינימלי השנתי ליעדי הגיוס.