אמבולנס ממוגן ירי חדש של מד"א לזכרם של לוחם שריון בחטיבת המחץ ומתנדב מד"א, רס"ר (מיל') ניתאי מייזלס ז"ל, תושב באר-שבע וקצין לוחם צה"ל ומתנדב מד"א רס"ן במיל' עמישר בן דוד ז"ל תושב עלי, שנפלו בקרבות ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל, נחנך בטקס מרגש שהתקיים במרכז החירום ביישוב עלי.

האמבולנס דש נתרם באמצעות קמפיין גיוס המונים שיזמה משפחתו של ניתאי הי"ד בסיוע אגודת ידידי מד"א בישראל.

אביעד, אחיו של ניתאי שמתגורר בעלי ומתנדב גם הוא במד"א הכיר את עמישר מההתנדבות המשותפת, ידע שהצטיידות באמבולנס ממוגן ירי לישוב הייתה אחת מהשאיפות שלו ולכן כשנפל הוחלט שהאמבולנס הממוגן ירי לזכרו של ניתאי יוקדש גם לזכרו של עמישר.

ניתאי הי"ד, בן 30 בנופלו, החל את דרכו במד"א כמתנדב נוער בשנת 2009 בתחנת מד"א ברחובות ופעל בה כ-3 שנים עד שיצא לשנת מכינה שלאחריה התגייס לשריון. לפני כחמש שנים חזר ניתאי הי"ד להתנדב בתחנת מד"א ברחובות, עשה קורס חובשי רפואת חירום והקפיד על ביצוע משמרות באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ.

"עמישר וניתאי לא הכירו זה את זה. שניהם התנדבו במשך שנים במד"א ושניהם התגייסו ללא היסוס בתחילת המלחמה, זה בשריון וזה בחי"ר, שניהם בקו הראשון. לקפוץ ראשון ולהגיע להיכן שצריך אותך ולעבוד במקצועיות אפיין אותם בהתנדבות במד"א ואותה גישה אפיינה אותם גם בלחימה. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל מי שתרמו ועזרו להשיג את הסכום הדרוש לאמבולנס, את קהילת ברמן ברחובות שתרמו רבות להצלחת המבצע וכמובן גם לאגודת ידידי מד"א בישראל ולעומדת בראשה אורלי אריאל. ניתאי סיפר לנו שהוא התחרט שלא התחיל להתנדב מוקדם יותר מכיתה י"א, אז במובן מסוים אנחנו משלימים את החסר שהוא סחב, על ידי אמבולנס לזכרו שימשיך ויציל חיים לעוד שנים רבות", אמר איתן מייזלס, אביו של ניתאי הי"ד.

עמישר הי"ד, בן 42 בנופלו, החל את דרכו במד"א כנער בכיתה י' ובהמשך שימש כראש צוות מתנדבים ביישוב עלי, לצד תפקידו כנהג אמבולנס וחובש רפואת חירום. בנוסף, היה עמישר הי"ד מחנך בתיכון ואיש חסד למען הציבור במגוון תחומים.

"אמבולנס ממוגן ירי הוא ביטוי ל-DNA ישראלי מיוחד. בעוד שיש עמים שנלחמים על מחירי נפט, עם ישראל נלחם על החיים, נגד הרשע ובעד הצדק. אני מבקש להודות מקרב לב לאנשים הרבים, אלו שאני מכיר ורבים אחרים שאינני מכיר, אשר התגייסו למיזם המיוחד הזה שמנציח שתי דמויות נפלאות - את ניתאי, שאותו פחות זכיתי להכיר אישית, אך שמעתי עליו רבות, ואת עמישר בננו. תודה למתנדבים עכשיו, למתנדבים היום ומחר. מעבר להכל, התשתית האנושית, כמו בכל דבר, היא הדבר הגדול והחשוב ביותר. תבורכו כולם, תעשו דברים טובים ותסעו על האמבולנס בנחישות, אבל גם בזהירות. בתודה והערכה גדולה למשפחת מייזליס על המסך המאמצים לגיוס הכספים ועל בחירתם האצילית להנציח את עמישר לצידו של ניתאי היקר", הוסיף בן דוד, אביו של עמישר הי"ד.

האמבולנס החדש הוצב בעלי וישמש לרווחתם של תושבי היישוב והסביבה. "עמישר בן דוד וניתאי מייזלס הי"ד הם שני מתנדבי מד"א, משני דורות שונים, ממקומות שונים, אך עם מכנה משותף אחד - בחירה יומיומית להקדיש את חייהם למען אחרים", נשאה דברים בטקס מנכ"לית אגודת ידידי מד"א בישראל אורלי אריאל, "האמבולנס הממוגן שלפנינו יגיע לפצועים, לחולים וליולדות, ויעניק טיפול רפואי מציל חיים גם בתנאים מורכבים ובמצבי סיכון ממשי לצוותים. בכל פעם שצוות מד"א ייצא איתו לקריאה, עמישר וניתאי יהיו שם איתם. זו כוחה של מורשת, זהו הכוח של התנדבות וזהו הכוח של מגן דוד אדום".

עמיחי רחמים, סגן ראש מועצת בנימין, ציין כי "האמבולנס הממוגן שחנכנו יסייע להציל חיים בעלי ובכל בנימין. המיגון שלו, כלקח מ-7 באוקטובר, יגן על המטופלים ועל צוותי הרפואה גם באירועי חירום מורכבים. תודה למשפחות בן דוד ומייזלס על הבחירה להנציח את יקיריהן בדרך של הצלת חיים, ולאגודת ידידי מד"א בישראל על הסיוע בהגשמת המיזם".

אבידן בית יעקב, יו"ר היישוב עלי, הדגיש כי "האמבולנס שנחנך מנציח שני לוחמי צה"ל שגם התנדבו במד"א והקדישו את חייהם להצלת חיים. דבר שמלמד על הטוהר שלהם ושל עם ישראל בכלל. גם כשאנו יוצאים למלחמה המטרה היא להציל חיים ולהוסיף חיים. היוזמה צמחה מתוך קהילה שלוקחת אחריות ופועלת יחד. תודה למשפחות מייזלס ובן דוד ולאגודת ידידי מד"א בישראל על השותפות".

מנכ"ל מד"א אלי בין סיכם: "עמישר בן דוד וניתאי מייזלס הי"ד ייצגו את הערכים העילאיים של מגן דוד אדום - נתינה, מקצועיות והקרבה, הן כמתנדבים בארגון והן כלוחמים בחזית. האמבולנס ממוגן הירי שנחנך לזכרם הוא המשך ישיר לפועלם, ויאפשר לצוותים שלנו להציל חיים ולהגן על עצמם גם בתנאים המורכבים ביותר. אני מודה מעומק הלב למשפחות היקרות, לאגודת ידידי מד"א בישראל ולתורמים הרבים על מפעל ההנצחה המרגש הזה. מורשתם של עמישר וניתאי הי"ד תמשיך לחיות בכל נסיעה של האמבולנס הזה".