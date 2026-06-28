נשיא המדינה, יצחק הרצוג, פתח הבוקר (ראשון) את ביקורו הממלכתי ברומניה בביקור במוזיאון השואה שבעיר יאשי. הסיור נערך על רקע ציון 85 שנים לפוגרום יאשי הנורא, אחד מאירועי הטבח ההמוניים והאכזריים ביותר שבוצעו ביהודי אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה.

במהלך הסיור במוזיאון, נחשף הנשיא לתערוכות ייחודיות ולפריטים היסטוריים המנציחים את תור הזהב של חיי הקהילה היהודית הענפה ששגשגה בעיר, לצד תיעוד מצמרר של הטבח, בורות הירי, קברי האחים ו"רכבות המוות" שבהן נחנקו למוות אלפי יהודים על ידי המשטר הרומני הפשיסטי באותם ימים.

בסיום הסיור, חשף נשיא המדינה לוח זיכרון מיוחד במוזיאון, כחלק מהצהרת המחויבות המשותפת של ישראל ורומניה לשימור המורשת היהודית, הנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים, והעמקת המאבק הבלתי מתפשר באנטישמיות הגואה בעולם.

-בנאום שנשא בכיכר שבה החל הפוגרום, ביקש הנשיא הרצוג להציב תמרור אזהרה בפני הקהילה הבינלאומית, ולקשור בין לקחי העבר לחשיבותה של ריבונות יהודית חזקה בהווה. "אנחנו עומדים בכיכר שבה החל הפוגרום המזעזע ביאשי לפני שמונים וחמש שנים, בו נטבחו, נשחטו ועונו אלפי יהודים. נרצחו בבורות, בקברי אחים, וכמובן גם ברכבות המוות. המוזיאון הזה מתעד את הכאב, הייסורים, את האומץ והגבורה, וכמובן את ממדי הזוועה.

אני מודה להנהגת העיר יאשי ולמנהלי המוזיאון ואני מזמין את העולם כולו באשר הוא לבוא ולראות את המקום הזה. כאן במוזיאון ניתן לנסות ולהבין את הדרך שבה מתפרצת לפתע אכזריות בלתי נתפסת, את הרוע האנושי שמוביל לטבח נוראי וברברי באזרחים תמימים, באחינו ואחיותינו שחיו כאן במשך מאות שנים", הוסיף.

לדבריו "כדי להיאבק באנטישמיות, עלינו ללמד את הדור הצעיר כיצד נולדת אכזריות כזו ולאן היא עלולה להוביל אם לא נאבקים בה בזמן".

עוד הוסיף כי "ישראל היא מולדתו היחידה של העם היהודי ברחבי העולם, והמקום הבטוח היחיד ליהודים בכל רחבי העולם. פעם אחר פעם אנו נזכרים מדוע דרכנו צודקת, מדוע עלינו להגן על עצמנו, ומדוע על כולנו לזכור ולהנציח את השואה. אלה הם הלקחים במקומות כמו האתר הזה".

עם סיום חלקו הראשון והמרגש של הביקור בעיר יאשי, המריא נשיא המדינה יצחק הרצוג אל עבר הבירה בוקרשט, שם ימשיך בפגישותיו המדיניות והרשמיות במסגרת הביקור הממלכתי ברומניה.