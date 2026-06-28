מבצע מורכב ומהיר של כוחות הביטחון הלילה (ראשון) בלב השומרון מנע פיגוע טרור.

לוחמי יחידת הגדעונים של להב 433 במשטרת ישראל פשטו בפעילות ממוקדת על מחנה הפליטים בלאטה ועצרו מחבל תנזים מרכזי המשמש כסוחר אמצעי לחימה דומיננטי באזור.

הפעילות, שהתנהלה בהובלת חטיבת שומרון ובשיתוף פעולה הדוק שב"כ, יצאה לפועל בעקבות מידע מודיעיני מדויק, שהגדיר את החשוד כ"פצצה מתקתקת".

על פי נתוני מערכת הביטחון, החשוד נחשב ליעד רגיש ומבוקש ביותר בנפת שכם, אשר הצליח להימלט בעבר מספר פעמים מניסיונות מעצר מורכבים של צה"ל והימ"מ. הלילה התקבלה בשב"כ אינדיקציה חמה לפיה המבוקש ניצל את שעות החשיכה ושב לביתו במחנה הפליטים בלאטה. עם קבלת המידע הוקפצו לוחמי יחידת העילית הגדעונים, המתמחים בפעילות חשאית והשתלטות במרחבים עירוניים צפופים, ונערכו למודל תקיפה מהיר.

הכוחות נכנסו למחנה הפליטים בצורה סמויה, סגרו על המבנה בו שהה החשוד וביצעו פשיטה כירורגית פנימה. הם הפתיעו את המחבל, ביצעו השתלטות מהירה ועצרו אותו במיטתו בטרם הספיק להגיב או להשתמש בנשקו.

המידע המודיעיני העלה כי המחבל תכנן להוציא אל הפועל פיגוע קטלני נגד אזרחים ישראלים וכוחות צה"ל הפועלים בגזרה בטווח הזמן המיידי.