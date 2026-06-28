התיעוד של דוד חזות צילום: ללא קרדיט

סגירת מעגל מהירה בדרום לבנון: צה"ל חיסל את המחבל מההיתקלות בה נפל סרן דוד חזות ז"ל ונפצע לוחם נוסף באורח קל. במהלך הלילה (ראשון), לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל חיזבאללה לאחר שנכנסו לאיתור חשוד במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון. בתום סריקות נרחבות של כוחות צה"ל במרחב, אותר המחבל באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההיתקלות וחוסל על ידי הכוחות. חזות, בן 21 מאשקלון, שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני. דוד חזות עם לוחמיו ללא קרדיט שעות לאחר נפילתו בקרב בדרום לבנון, התפרסם תיעוד שבו הוא נראה לצד לוחמיו בסיום ההכשרה בגולני לפני כשנתיים וחצי, בטקס הענקת הכומתה החומה.