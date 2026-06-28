תא"ל במיל' וחבר הכנסת לשעבר משה (מוסא) פלד הודיע על תמיכה רשמית בשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

ההכרזה המפתיעה נמסרה במהלך סיור עבודה משותף שקיימו השניים בקיבוץ בית השיטה, מעוז היסטורי של תנועת העבודה.

במהלך הסיור הדגיש פלד את התגייסותה המוחלטת של הציונות הדתית למשימות הלאומיות, וקרא לקהל חילוני רחב הדוגל בערכי אהבת הארץ, החלוציות וההגנה על המולדת לשקול מחדש את הצבעתו ולראות במפלגתו של סמוטריץ' את ביתו הפוליטי.

בדבריו לשר האוצר ביקש פלד להביע הערכה עמוקה להנהגתו ולציבור שהוא מייצג, תוך שהוא מבהיר כי השותפות הערכית חזקה יותר מהבדלי הדת או לבוש.

"אני רוצה להגיד לך בצורה הכי אוהבת והכי ברורה, שאינה משתמעת לשני פנים: אני תומך בך, ואני שמח על העבודה שלך", אמר פלד לסמוטריץ'. "אני רוצה להביע את מלוא הערכתי ותמיכתי בך כמוביל, ובציונות הדתית כציבור נאמן, מסור, ואוהב את מדינת ישראל. אי אפשר בכלל לתאר בכל מובן אפשרי את התרומה של הציונות הדתית בהתיישבות, בביטחון, בחינוך ובקליטת עלייה. הציבור הזה של הציונות הדתית פשוט רץ קדימה".

בהמשך פנה פלד ישירות אל קהל המצביעים שאינו דתי ואמר כי גם מי שאיננו חובש כיפה, אך חושב על אהבת ארץ ישראל ועל ציונות נכונה, צודקת ובלתי מתפשרת, צריך לבוא ולתמוך לקראת הבחירות הקרובות בציונות הדתית בהובלתו של בצלאל סמוטריץ'.

שר האוצר הודה בחום לפלד ואמר "יש לנו זכות גדולה להמשיך את החלוציות של אותה אחיזה בארץ ישראל, של החקלאות וההתיישבות, מתוך הבנה שבסוף יש לנו ארץ אחת לא גדולה, שצריך ליישב אותה בצפון וברמת הגולן, בעמק יזרעאל וביהודה ושומרון, בבקעת הירדן ובגוש דן.

עם הטרקטור, עם המחרשה ועם הכומתה. כי אנחנו בציונות הדתית עם כיפה על הראש, כומתה על הכתף, ומגפיים על הרגליים, ויחד איתך, ועם החברים והשותפים שלך מיישוב ארץ ישראל, אנחנו ממשיכים יחד ליישב את ארצנו עם הרבה גאווה לאומית, זקיפות קופה, ונחישות שנמצאת אצל לוחמינו, ובגבורה גדולה אצל מיישבי ארץ ישראל בכל מרחביה", סיכם.