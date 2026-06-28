בליכוד החלו רשמית הערב (ראשון) להיערך לקראת הבחירות הפנימיות במפלגה שייערכו ב-4 באוגוסט.

למרות ההסכמה על מועד הבחירות, במפלגת השלטון רחוקים מהסכמות לגבי מבנה הרשימה הסופי - והרוחות מאחורי הקלעים סוערות.

סלע המחלוקת המרכזי הוא דרישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל כוח חסר תקדים של שריונים אישיים.

נתניהו תובע להבטיח לעצמו 11 שיריונים עבור מועמדים מטעמו בתוך 40 המקומות הראשונים ברשימה - מהלך שיצמצם משמעותית את סיכוייהם של חברי הכנסת המכהנים ומועמדי המחוזות להיבחר למקום ריאלי.

מול דרישה זו ניצב יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, שמסרב בתוקף לאפשר פגיעה כה קשה בכוחם של חברי המרכז והמתפקדים בקלפי. בשלב זה לא הושגו הבנות בין נתניהו לכץ, וההכרעה הרשמית על מספר השריונים הסופי נדחתה לחודש יולי.