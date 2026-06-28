חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות הודיעה היום (ראשון) על חתימת הסכם מסגרת אסטרטגי וחסר תקדים עם משרד ההגנה של רומניה.

במסגרת העסקה, שנאמדת בשווי מוערך של יותר משני מיליארד אירו, תרכוש רומניה את מערכת ההגנה האווירית המתקדמת ספיידר, במטרה לבסס מענה הגנתי מתקדם מפני איומים אוויריים בטווחים קצרים ובינוניים.

העסקה הנוכחית מסמנת פריצת דרך משמעותית עבור רפאל בשוק האירופי, ומגדירה מחדש את היקפי הייצוא של החברה.

בשבוע שעבר נחתמה רשמית ההזמנה הראשונה מתוך הסכם המסגרת המלא, אשר כולל חבילת פתרונות הגנה מקיפה הכוללת סוללות, משגרים, טילי יירוט, מערכות מכ"ם חדישות, מערכי הדרכה מותאמים ותמיכה לוגיסטית רחבה לכוחות שיפעילו את המערך.

על פי תנאי ההסכם, אספקת המערכות הראשונות לצבא רומניה צפויה להתחיל בתוך 36 חודשים (שלוש שנים) ממועד החתימה, במטרה להשיג כשירות מבצעית התחלתית בשטח בהקדם האפשרי. נדבך מרכזי בעסקה מתבסס על שיתופי פעולה תעשייתיים נרחבים, במסגרתם יועבר חלק מתהליך הייצור וההרכבה למפעלים מקומיים ברומניה, דבר שיחזק את הכלכלה המקומית ויבטיח העברת ידע טכנולוגי.

רכישת מערכת הספיידר מחזקת באופן משמעותי את מחויבותה של רומניה, כחברה בברית נאט"ו, להצטיידות בפתרונות הגנה מערביים מתקדמים העומדים בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר. ההסכם הנוכחי מהווה נדבך נוסף בשותפות ארוכת השנים בין רפאל לרומניה. במשך שלושת העשורים האחרונים סיפקה החברה הישראלית למדינה מערכות מתקדמות בתחומי הטילאות הטקטית, האלקטרו-אופטיקה ואמצעי התקשורת, המשמשות את זרועות האוויר, היבשה והים של צבא רומניה.

בהנהלת החברה הביעו סיפוק רב מהשלמת המשא ומתן המורכב ומחתימת העסקה, והדגישו את החשיבות ההצהרתית של המהלך עבור מדינות נוספות ביבשת.

יו"ר דירקטוריון רפאל, יובל שטייניץ, התייחס להישג ואמר כי ההסכם עם רומניה הוא הסכם אסטרטגי המעיד על הובלה טכנולוגית ועל מצוינות מתמשכת של רפאל בתחום ההגנה האווירית. שטייניץ הודה לממשלת רומניה על הבחירה במערכת ה-SPYDER וציין כי החברה גאה על הצטרפותה של רומניה לקהילת המדינות שבחרו במערכת להגנה על אזרחיהן, וכי רפאל תמשיך לתרום לביטחון שותפותיה באמצעות פיתוח טכנולוגיות מתקדמות.

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, הדגיש את הממד ההיסטורי של החתימה וציין כי מדובר בעסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה. תורג'מן הסביר כי הבחירה של רומניה במערכת SPYDER מבטאת את האמון הגובר של מדינות אירופה במערכות ההגנה האווירית המוכחות מבצעית של רפאל. הוא הוסיף כי רומניה היא שותפה ותיקה של החברה, והביע שמחה על העמקת הקשר והמחויבות לשיתוף פעולה מלא עם התעשייה הרומנית בייצור המקומי.

מערכת SPYDER היא מערכת הגנה אווירית ניידת וטקטית, המבוססת על טילי אוויר-אוויר מתקדמים מסוג "פיתון-5" ו"דרבי" מתוצרת רפאל, אשר עברו התאמה ייעודית למשימות שיגור מהקרקע. המערכת פועלת כחלק מתפיסת הגנה רב-שכבתית ומיועדת ליירט בדיוק גבוה מגוון רחב של איומים מודרניים, בהם מטוסי קרב, מסוקים, כלי טיס בלתי מאוישים, רחפנים וחימוש מונחה מדויק. העיצוב המודולרי והגמיש של המערכת מאפשר לה לפעול הן להגנת נקודה נייחת על נכסים אסטרטגיים והן ככוח מלווה ונייד לכוחות מתמרנים בשטח.