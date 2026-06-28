ועדת החוקה של הכנסת חזרה לדון היום בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

במהלך הדיון המתוח, שהתאפיין בחילופי האשמות קשים, הציג יועמ"ש הוועדה, עו"ד ד"ר גור בליי, חוות דעת רשמית נגד החוק.

מנגד, מובילי החוק בקואליציה דחו בנחישות את האזהרות, וטענו כי המהלך חיוני כדי לשים קץ למוקדי הכוח הבלתי מפוקחים.

"השינוי המהותי המוצע באופי תפקיד היועמ"ש יפגע משמעותית באפשרות שלו להוות גורם שמקיים ביקורת משפטית פנים-מוסדית על גורמי הרשות המבצעת", התריע ד"ר בליי בפני חברי הוועדה.

"השילוב של ההסדרים הופך את היועמ"ש לסוג של 'משרת אמון' - מעין עורך דין פרטי של הממשלה, תוך ביטול מוחלט של התפיסה הקיימת הרואה בו גורם עצמאי ובלתי תלוי".

בליי השתמש בדימוי חריף כדי להמחיש את גודל הסכנה לשיטה המשפטית: "נכון שאין קדושה במבנה הנוכחי, אבל בישראל השיטה התפתחה כך ומזה נגזרו איזונים רבים. המחשבה שניתן בהינף יד לשנות את המבנה בלי למצוא גורמים מאזנים חדשים היא הקושי הגדול. זה כמו שולחן שרוצים לתקן, ובמקום לקצר את ארבע הרגליים שלו - פשוט מורידים רגל אחת. השולחן נופל". לפיו, המהלך צפוי להוביל לפגיעה מוגברת בזכויות האזרח ולכרסום בעיקרון היסוד ששלטון החוק חל גם על הממשלה עצמה, ולא רק על האזרחים.

מנגד, יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, תקף בחריפות את התפיסה הנוכחית של מוסד היועמ"ש והגדיר אותה כרודנות מודרנית.

"'היועמ"ש הוא כמו לואי ה-14. רודן חסר עכבות ושליטה, תפקיד עם כוח חסר רסן, שיש לפצל אותו' - את הדברים הללו אמרו מומחי משפט, וספציפית את הציטוט המדויק הזה אמר פרופ' אמנון רובינשטיין המנוח. הכוח המוחלט משחית באופן מוחלט".

רוטמן הדגיש כי הפיצול נועד לפתור את ניגודי העניינים המובנה בשיטה, שבה אותו אדם משמש גם כיועץ וגם כתובע.

"ניגודי עניינים עובדים לכל הכיוונים. הצעת החוק מקבעת את מה שקבעו בעבר ועדות שמגר ואגרנט: שהיועץ מייעץ, והממשלה רשאית לסטות מעצתו. העמדה של לואי המלך, שאומרת לפיה היועצת היא המדינה והשרים הם רק סטטיסטים, היא עמדה מאוחרת ומעוותת. כפי שאמר ג'ורג' אורוול - שחירות היא היכולת להגיד ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, כך מסתבר שדמוקרטיה היא היכולת להגיד שחוק הוא חוק, ייצוג הוא ייצוג וייעוץ הוא ייעוץ".

רוטמן דחה בנחישות את הטענות לפיהן מדובר בחקיקה פרסונלית: "בניגוד לפייק ניוז, החוק הזה לא נולד לכבוד בהרב-מיארה; עסקתי וקידמתי אותו עוד כשהייתי באופוזיציה ומחוץ לכנסת. הפיצול זו פשוט הדרך הנכונה לנהל מדינה, ובאף מדינה בעולם אין את תקשיר ניגודי העניינים הזה שמנהל היום את המדינה. העם בוחר כנסת וממשלה שתדאג לכלל מדינת ישראל.

"אנחנו בוודאי לא חושבים שמדינת ישראל ונבחריה יכולים להיות כפופים לגורם שמספר לעצמו שהוא יודע מהו האינטרס הציבורי. לצערי, יותר מדי פעמים קרה בקדנציה הנוכחית שגם בג"ץ אמר ליועמ"שית שהיא לא מייצגת את החוק".