יותר מ-400 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה הפכו את לוחמי גדוד המילואים 967 של חטיבת שומרון לאחד הכוחות המנוסים והחדים ביותר הפועלים כיום באזור.

הגדוד, שנמצא כעת בעיצומו של סבב הלחימה החמישי שלו, השלים באחרונה מבצע חטיבתי נרחב בתוך העיר שכם שכלל מעצר מבוקשים ופגיעה קשה בתשתיות הטרור המקומיות.

מפקד הגדוד, סגן-אלוף (במיל') נ', אומר בראיון לערוץ 7 כי בשטח מורגש שינוי אווירה משמעותי מאוד. "מתחילת המלחמה הגדוד הוקפץ לגזרה. החלפנו פה את יחידת אגוז שתפסה גזרה באזור תפוח. כולם רצו דרומה. אנחנו כאן בסבב חמישי עם למעלה מ-400 ימי מילואים".

היתרון היחסי המרכזי של הגדוד, לדברי המג"ד, טמון באורגניות שלו ובהיכרות האינטימית והממושכת של הלוחמים עם סמטאות העיר שכם ומחנות הפליטים הסובבים אותה. "יש לנו היכרות מעמיקה מאוד עם הגזרה. אני בגדוד 22 שנים והתחלתי מתפקיד של מ"מ. ההיכרות שלנו היא מכפיל כוח - כי אנחנו נמצאים בגזרה כל הזמנים, מכירים את השינויים שבה, חיים אותה ומודעים לכל המתרחש בגזרה".

הניסיון המצטבר הזה הוביל לשינוי תפיסתי עמוק בפיקוד המרכז ובחטיבה המרחבית, שהחליטו להטיל על לוחמי המילואים משימות, שבעבר היו נחלתן הבלעדית של יחידות מובחרות וסדירות. "זה הוכיח את עצמו. היינו צריכים ללמוד מהר, להשתנות, והיכולות שלנו היום לא נופלות מהרבה גדודים של כוחות מיוחדים שפועלים פה בגזרה".

הגדוד פועל בשכם צילום: דובר צה"ל

השינוי המשמעותי ביותר שהביאה איתה הלחימה הממושכת בא לידי ביטוי בירידה החדה ברמת האלימות והטרור ברחובות שכם. המג"ד מתאר תהליך של כתישה מתמדת של תשתיות האויב, שהוביל לשינוי פני המציאות בשטח. "מתחילת המלחמה אפשר לראות מגמה שהמצב הולך ונהיה יותר טוב. הפעילות האינטנסיבית היתה נדירה יותר לפני המלחמה ועכשיו אין יום שלא עושים בו מעצרים, סריקות אמל"ח וסיכולים. זה לרמה, שאם אקח מישהו לסיור בשכם, אפילו אבן לא יזרקו עליו. זה לא היה המצב בתחילת המלחמה".

המפתח למניעת התעצמות האויב הוא חופש פעולה מוחלט בכל שעות היממה ויוזמה התקפית קבועה. "אנחנו שולטים בשטח ופועלים בכל לילה ולא רק בלילות באופן התקפי. אני לא רוצה להיות מופתע אלא להפתיע את האויב".

לצד ההצלחות המבצעיות המרשימות, אחד האתגרים הגדולים ביותר המונחים על כתפיו של המג"ד הוא שימור המוטיבציה והדאגה לחוסן העורף המשפחתי והתעסוקתי של הלוחמים.

למרות השחיקה הטבעית, אחוזי ההתייצבות בגדוד נותרו גבוהים במיוחד באופן מעורר השתאות. "עכשיו הסבב החמישי וחששנו שאולי תהיה קצת שחיקה - אבל בסוף 85% התייצבו. זה מעיד על החוזק של הגדוד".

כדי לתמוך בלוחמים, מקפיד נ' לייצר מעטפת שתאפשר להם להמשיך ולנהל את חייהם האזרחיים ככל הניתן גם מתוך המוצבים. "אני עוסק הרבה בכל הסיפור של מה שנקרא של היורף ושל היכולת שלי בעצם לחבר את האנשים לאזרחות בסוף. אנחנו מנסים לייצר מרחבי עובדה ולתת אינטרנט למוצבים ולאפשר ללוחמים גם לעבוד ולהתחבר לבית".

בסיומו של יום, המטרה העליונה הניצבת לנגד עיניו של נ', שבעצמו נמנה על תושבי האזור, היא הענקת ביטחון מוחלט ומוחשי לתושבים הנוסעים בצירים. "המשימות שלנו היא לאפשר לאנשים שנוסעים בצירים לנסוע בבטחה ולשמור על הבית".