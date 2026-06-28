השופט מנחם מזרחי צילום: פלאש 90

לאחר שנה וחצי של שיתוק התכנסה היום (ראשון) הוועדה לבחירת שופטים והגיעה להסכמות תוך שהיא בוחרת כ-70 שופטים חדשים לבתי המשפט לנוער, תעבורה ומשפחה. אחד השופטים שיקודמו הוא נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שקודם לבית המשפט המחוזי. לצד מזרחי מונו לבית המשפט המחוזי השופטים: אפרת אור-אליאס, שלי אייזנברג,עמית יריב, ניר מישורי לב-טוב, ומיכל קפלן רוקמן. לבית משפט השלום במחוז צפון מונו עו"ד אורטל בלא, עו"ד סעיד גאליה, עו"ד ענאן גאנם, רשם הוצאה לפועל סאלם ג'דעון, הרשם הבכיר מרט דורפמן, הרשמת הבכירה מיכל זינגר ועו"ד רימונה שלג. לבית משפט השלום במחוז חיפה מונו עו"ד יניב אביטן, עו"ד עולא בשארה גנדור, עו"ד אסף גרשגורן, עו"ד יעל ויסהוף, עו"ד נעה זקין, עו"ד רפאל סופרמן, עו"ד אלעד פנחס, עו"ד אייל רגב, עו"ד צבי שרייר, עו"ד איתי ששון. לבית משפט לענייני משפחה במחוז חיפה מונו עו"ד מירית חביה דגן, עו"ד שרון חכים, הרשמת הבכירה מיכל פרבר והרשמת הבכירה אסתי שחל. לבית משפט לענייני משפחה במחוז מרכז נבחרו רשם הוצאה לפועל אביעד איגרא ועו"ד ליאל גולני ברנס. לבית משפט לענייני משפחה במחוז תל אביב-יפו מונו עו"ד אורית דרור הראל והרשם הבכיר שי צרפתי. לבית משפט לענייני משפחה במחוז ירושלים נבחרה עו"ד אינגריד הר-אבן ולבית משפט לענייני משפחה במחוז דרום - עו"ד רננה גן-גולדנברג, עו"ד ליטל אמילי יעקובוביץ דראי והרשמת הבכירה מיטל פרי. לבית המשפט לנוער מונו - עו"ד אורית בר לוי, עו"ד ג'ומאנה דאמוני ח'ורי, עו"ד מירית דניאלי, עו"ד רינת בטי חנוך, עו"ד רננה לוי ועו"ד יוסף רז. לבית המשפט לתעבורה במחוז צפון נבחרו עו"ד עודד יורם אררה ועו"ד שירלי בטסיקס קיסוס. לבית המשפט לתעבורה במחוז חיפה מונה עו"ד איסלאם סרוג'י. לבית המשפט לתעבורה במחוז מרכז נבחרו עו"ד אלמוג אזולאי, השופט הצבאי צבי היילברון, עו"ד ליעד ידין, עו"ד מואנס יונס, עו"ד תומר לביא, עו"ד שחר מלול ועו"ד גבי סעדון. לבית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב-יפו נבחרה עו"ד ויקטוריה בן מאיר. לבית המשפט לתעבורה במחוז דרום מונתה עו"ד חופית אדרי. בנוסף, מינה שר המשפטים את השופטים הבאים כשופטים בפועל: יניב בוקר, דב גוטליב, מירה דהן, עדו כפכפי, רותם קודלר עיאש, שושנה שטרית, מיכל ברלינר לוי, חדיד רמזי, תמי לוי, אמיר סלאמה, מלכה ספינזי-שניאור, טל פפרני, הדס שכטר-ישראלי, אורית בן-דור ליבל וטל ויסמן בן-שחר.