ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני. ממשיך להציג בפומבי את עמדותיו האנטי-ישראליות.

בריאיון לרשת ABC הוא הטיל ספק בזכות קיומה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי וקרא לשינוי דרמטי במדיניות החוץ והסיוע הצבאי.

ממדאני, שנבחר לתפקידו מטעם האגף הפרוגרסיבי של המפלגה, נשאל ישירות על עמדותיו כלפי ישראל והשיב כי הוא תומך בישראל אך ורק כמדינה המבטיחה זכויות שוות לכולם - ללא קשר לדתם. "כל מדינה המעניקה זכויות יתר לדת אחת על פני אחרת, בין אם מדובר בישראל ובין אם בסעודיה, היא מדינה שהוא אינו יכול להצהיר על תמיכתו בה. אני לא תומך בישראל כמדינה יהודית. אני מאמין שכל בני האדם צריכים להיות שווים לחלוטין, ללא הבדל דת ואמונה".

חלק מרכזי מהראיון הוקדש לסוגיית תקציבי הביטחון והסיוע שמעניק הממשל בוושינגטון לירושלים. ממדאני טען כי הבוחרים בארצות הברית מאותתים להנהגה שאינם מוכנים עוד לממן את הלחימה במזרח התיכון.

לדעתו "לציבור נמאס שעשרות מיליארדי דולרים מכספי המיסים יוצאים כדי שישראל תפר את החוק הבינלאומי ותהרוג אלפי אזרחים".

לצד הביקורת המדינית החריפה, נשאל ראש העירייה גם על המציאות המתוחה ברחובות עירו, שבה חל זינוק משמעותי באירועים אלימים ובהתנכלויות על רקע לאומני ודתי. ממדאני הודה כי ישנה עלייה מדאיגה מאוד באנטישמיות ברחבי העיר. הוא הדגיש כי הנתונים מראים שניו יורקים יהודים מהווים מיעוט מכלל אוכלוסיית העיר, ובכל זאת הם ממשיכים להוות את הרוב המוחלט של קורבנות פשעי השנאה המבוצעים בחמשת הרובעים.

ראש העירייה הבהיר כי מדובר בתופעה בלתי קבילה לחלוטין, שהנהגת העיר לעולם לא תשלים איתה או תתייחס אליה כחלק טבעי משגרת החיים, והתחייב להמשיך להילחם בה ולעקור אותה מן השורש בכל מקום שבו תרים את ראשה.

אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, הגיב לדברים ואמר "ממדאני, אנחנו לא צריכים הכרה שלך כמדינת היהודים. אם היית יודע קצת היסטוריה, במקום להסית ולהפיץ שנאה כל היום, היית יודע שבמגילת העצמאות של מדינת היהודים הובטח שיווין מלא לכל אזרחיה - וזהו המצב מיום הקמתנו.

הזינוק באנטישמיות בארה"ב בכלל, ובניו בפרט, הוא תוצאה של בורות וחוסר ידע, משולב עם שנאה בסיסית לעם היהודי. אני מזהיר שוב שמילות ההסתה של ממדאני - יגמרו במעשים גרועים מאוד ואלימים - נגד קהילות יהודיות בעיר והישראלים אשר מתגוררים בה", לשון תגובת אקוניס.