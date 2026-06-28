בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום העבירו בשבוע שעבר לרמטכ"ל, אייל זמיר, אזהרה אסטרטגית חמורה, לפיה הזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה מול ישראל, כך דווח בכאן חדשות.

על פי המידע המודיעיני העדכני שהציגו הבכירים לרמטכ"ל, חמאס פתח במבצע שיקום תעשייתי נרחב במסגרתו הוא מצליח לייצר מאות מטעני חבלה וטילי נ"ט מדי חודש.

במקביל, הארגון מנצל את המצב הקיים כדי לגייס לשורותיו אלפי מחבלים חדשים, בעיקר צעירים בני 18 עד 22 ואף חידש את אימוני יחידות הנוח'בה.

באמ"ן מזהים גם כי ארגון הטרור משקיע מאמצים כבירים בהברחת רחפנים מתקדמים ואמצעי תקשורת מוצפנים מחצי האי סיני, לצד שיקום מסיבי ומהיר של תשתיות תת-הקרקע ומנהרות הלחימה שנפגעו ברחבי הרצועה.

הקצינים הבכירים הבהירו לרמטכ"ל כי חמאס נותר חזק מאוד בשטח, אף גורם פנימי אינו מאיים על מעמדו, וההנהגה אינה מוכנה לוותר בשום אופן על השליטה האזרחית והצבאית בעזה.