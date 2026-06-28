תיעוד: השמדת מנהרת הענק של חיזבאללה בלבנון צילום: דובר צה"ל

במסגרת מבצע "סוף פסוק" צה"ל השמיד הערב (ראשון) את תשתית הטרור התת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון.

התוואי, שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ותשתית מבוצרת שכללה דלתות הדף, ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים לאחסון אמצעי לחימה ולשהיית מחבלים.

במקום נמצאו בין היתר עשרות כטב"מים מפורקים, רכיבי כלי טיס, ראשי קרב וחומרי נפץ. בצה"ל הגדירו את המתחם כאחד הנכסים המשמעותיים של חיזבאללה בגזרה.

לפי צה"ל, במהלך הפעילות במרחב חוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה, בהם כעשרה אנשי כוח רדואן.

בצה"ל מציינים כי ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית.

"מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל", נאמר.

נציין כי עוד לפני הפיצוץ, מועצות אזוריות ביישובי הגליל המערבי והגליל העליון עדכנו את תושביהן כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ עז באזור, בשל פעילות צה"ל להשמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה. "בשל עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו התרעות רעידת אדמה עצמאיות,שאינן מחוברות למערכות פיקוד העורף. אין כל סכנה לאזרחים בצפון".