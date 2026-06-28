ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לשריין ברשימת הליכוד לכנסת הבאה את הלוחם ארי שפיץ שנפצע קשה בעזה ועבר שיקום.

שפיץ, שהשיא משואה ביום העצמאות האחרון, השיב בשלילה להצעה.

נתניהו דורש לקבל 11 שיריונים ב-40 המקומות הראשונים של הרשימה לכנסת - מתוכם חמישה בעשירייה הפותחת.

השר חיים כץ הודיע לראש הממשלה כי הדרישה אינה מקובלת על חברי המפלגה ולפי שעה לא הושגה הסכמה בין הצדדים לכמות המקומות שבהם יוכל נתניהו להציב את אנשיו כראות עיניו.

ההחלטה הסופית בנושא תתקבל במוסדות המפלגה במהלך חודש יולי כשהפריימריז, שעל עריכתם סוכם היום, יתייקמו ב-4 באוגוסט.

ההערכה היא שנתניהו מבקש לשנות את פני המפלגה באופן מהותי ולכן הוא דורש מספר רב של שיריונים. מי שחוששים מכך הם הח"כים והשרים המכהנים שאם תתממש הדרישה - רבים מהם עלולים שלא לשוב לכנסת הבאה.