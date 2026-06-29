המשטרה עצרה אמש (ראשון) ארבעה חשודים תושבי הכפר הרשיידה בחשד שהיו מעורבים בתקיפה של שלושה יהודים סמוך לחוות מקנה אברהם בעת שרעו צאן.

במסגרת החקירה, נכנסו כוחות המשטרה באבטחת כוחות צה"ל והחלו בפעולות שכללו בין היתר- איסוף ממצאים, עדויות וסריקות אחר המעורבים בתקיפה שנמלטו. במקביל, בוצעו מגוון פעולות איסוף מודיעיניות, במטרה להתחקות אחר זהות המעורבים ולאתרם.

בהמשך היום, הגיע לצוות החקירה מידע מודיעיני שהביא לעיכוב שתי נשים שבמהלך סריקת הכוחות במקום, סירבו לשתף פעולה וניסו לחמוק.

בשעות הערב הצליחה המשטרה לאתר ארבעה חשודים במעורבות בתקיפה האלימה והמשטרה עתידה לבקש את הארכת מעצרם.

רועה צאן שנפצע צילום: ללא קרדיט

תושבי הגבעה סיפרו לאחר התקיפה כי רועה צאן שיצא עם עדרו לשטחי המרעה דיווח כי מספר בדואים מהכפר רשיידה, כשהם מצוידים באלות ובאבנים, החלו להקיף אותו.

תושבים שהגיעו למקום מצאו את הרועה מוטל על הקרקע כשסביבו מספר פורעים ערבים. כאשר הבחינו הפורעים בתושבים שהגיעו לסייע לרועה, הם החלו ליידות לעברם אבנים בניסיון למנוע מהם להגיע אל הפצוע.

לדברי התושבים, במהלך החילוץ נפצעו שני נערים נוספים. לאחר מאבק הצליחו התושבים לחלץ את הרועה, שלטענתם היה מחוסר הכרה, והוא פונה מהמקום יחד עם שני הפצועים הנוספים.