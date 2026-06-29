שישה נרצחים בגל אלימות במגזר הערבי בתוך יממה אחת. גבר כבן 30 נורה למוות הלילה (שני) ביישוב יפיע.

צוות מד"א שהוזעק למקום איתר את גופתו במכוניתו. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע - פלילי.

פרמדיקית מד"א צליל ביטון סיפרה: "ראינו גבר בשנות ה-30 כשהוא בתוך רכב, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

אתמול נרצחו חמישה בני אדם - כולם נמנים על החברה הערבית. בשעות הבוקר נרצח מוסטפא אבו לסאן, תושב יפו המוכר למשטרה בשל עבר פלילי עשר בפיצוץ רכבו בחולון.

בקלנסווה נורו למוות שני בני אדם - עדנאן גאנם ור'אלב אבו ראס. ביפו נרצח גבר כבן 38 בפיצוץ מכונית ובטייבה נורה למוות צעיר כבן 18.