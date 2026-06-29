ההסכם בלבנון עתיד לצאת לדרך כבר הבוקר (שני) ועל פי דיווחים ערביים צבא לבנון ייפרס בשתי ערים שמהם יצא צה"ל במסגרת הפיילוט ליישום ההסדרים בין המדינות.

על פי הדיווח בעיתון "א-שרק אל-אווסט", הצבא הלבנוני ייפרס בערים כי פריסת צבא לבנון בשתי הערים - זווטר א-שרקיה ויוחמור א-שקיף - תחת פיקוח של מפקד פיקוד מרכז בצבא ארה"ב בראד קופר שיגיע למדינה.

קופר יפעל יחד עם צוות משקיפים שתפקידו לוודא שפריסת הצבא הלבנוני מתבצעת באופן שימנע מחיזבאללה להשתלט בחזרה על השטח.

תיעוד: השמדת מנהרת הענק של חיזבאללה בלבנון צילום: דובר צה"ל

אמש, במסגרת מבצע "סוף פסוק", השמיד צה"ל תשתית טרור תת-קרקעית גדולה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון.

התוואי, שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ותשתית מבוצרת שכללה דלתות הדף, ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים לאחסון אמצעי לחימה ולשהיית מחבלים.

במקום נמצאו בין היתר עשרות כטב"מים מפורקים, רכיבי כלי טיס, ראשי קרב וחומרי נפץ. בצה"ל הגדירו את המתחם כאחד הנכסים המשמעותיים של חיזבאללה בגזרה.

לפי צה"ל, במהלך הפעילות במרחב חוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה, בהם כעשרה אנשי כוח רדואן.

בצה"ל מציינים כי ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית.

לפני כן התייחס לראשונה הרמטכ"ל, אייל זמיר, להסכם בין ישראל ולבנון. "ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי - העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצה"ל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. עם זאת, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא".

הוא ביקש להבהיר כי צה"ל אינו מוריד את הרגל מהדוושה, וכי תמונת המצב המבצעית מאפשרת מעבר מיידי ממגננה למתקפה מוחצת - לא רק נגד ארגון הטרור בלבנון אלא גם נגד פטרוניו בטהרן.

"לוחמי אוגדה 36 והקומנדו שלנו שולטים במרחב רכס הבופור ומצוידים בכל הכלים ובאמצעים בכדי לגבור על האויב. כל יכולות צה"ל נמצאות פה כדי להמשיך לסייע לכם לבצע את המשימה. חיזבאללה מוכה וחבול ופעיליו כלואים בתת-הקרקע. צה"ל נמצא בשליטה מבצעית במרחב ושומר דריכות גבוהה לממש מהלומות מהירות וקטלניות במידה והפסקת האש תופר. זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצה"לי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך", סיכם.