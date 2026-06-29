סקר חדש שנערך על ידי ערוץ "משב" בשיתוף "מדד צהר ליהדות ומסורת" מצביע על פיצול כמעט מוחלט בדעת הקהל הישראלית בשאלת שילוב נשים בחיל השריון לעומת תעדוף גיוסם של לוחמים דתיים המבקשים מסגרות שירות נפרדות.

על פי ממצאי הסקר, 50.1% מהנשאלים סבורים כי יש להעדיף את גיוס הלוחמים הדתיים, בעוד 49.9% סבורים כי יש להמשיך ולהרחיב את שילוב הנשים בשריון.

אחד הנתונים הבולטים בסקר נוגע לעמדות הנשים עצמן. בניגוד להנחה הרווחת כי נשים יתמכו באופן גורף בשילוב לוחמות בטנקים, רק 52.4% מהנשים העדיפו את שילוב הנשים על פני תעדוף גיוס הדתיים. מנגד, כמעט מחצית מהנשים הביעו העדפה למתן מענה לדרישות הלוחמים הדתיים גם במחיר צמצום שילוב הנשים בשריון.

גם בקרב הגברים לא נרשם פער משמעותי. 52.6% מהם העדיפו לתעדף את גיוס הדתיים, נתון הדומה מאוד לעמדות הנשים ומלמד כי המחלוקת אינה מתנהלת רק על בסיס מגדרי.

פילוח לפי גיל העלה כי בני 18 עד 29 הם הקבוצה התומכת ביותר בתעדוף גיוס הדתיים, עם 59% מהמשיבים. התמיכה בשילוב נשים בשריון גדלה עם העלייה בגיל ומגיעה ל-58% בקרב בני 65 ומעלה.

גם הזהות הדתית משפיעה באופן ניכר על התוצאות. רוב מוחלט של החרדים, 90.3%, והדתיים, 80.6%, מעדיפים לתעדף את גיוס הלוחמים הדתיים. מנגד, 65.2% מהחילונים הביעו תמיכה בהמשך שילוב הנשים בשריון.

בעקבות פרסום הנתונים התייחס יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, למשמעות הציבורית של הממצאים. "כשאנחנו מנתחים את נתוני הסקר, אנחנו מבינים שיש כאן בעיה אמיתית וקשה בחברה הישראלית", אמר.

לדבריו, "הציבור הדתי לא קולט עד הסוף כמה בחברה הישראלית הכללית שאלת שירות הבנות בצבא היא שאלה משמעותית". מנגד הוסיף כי גם בציבור הכללי לא תמיד מבינים את המשמעות שמייחסים דתיים לשירות משותף של בנים ובנות בתוך הטנקים.

בסיום דבריו קרא הרב סתיו לקיים דיון משותף ומכבד בסוגיה. "השיח שלנו כמעט על כל נושא הפסיק להיות ענייני והפך למחנאי. זו קריאת אזהרה והשכמה לכולנו. בואו נשב וננסח ביחד את הערכים שלנו ונראה איך אנחנו מגיעים ליישוב המתחים האלה, באופן שלא יפגע בצה"ל וביכולתו להמשיך להיות צבא העם".