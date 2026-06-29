האב השכול חגי לובר הודיע היום (שני) כי יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ויקים מפלגה חדשה שתפעל להקמת ממשלת אחדות רחבה המורכבת משתי המפלגות הגדולות ומשני הגושים הפוליטיים.

בהודעה שפרסם כתב לובר כי מטרתו היא להביא למצב שבו תקום ממשלה המייצגת את רוב אזרחי ישראל. "אני רוצה שבבחירות הבאות יקרה דבר שלא קרה בישראל שנים: תקום ממשלה שמייצגת את רוב אזרחי ישראל, ולא רק את המחנה שניצח בבחירות", כתב.

לדבריו, החשש המרכזי שלו הוא שלא יחול שינוי במערכת הפוליטית לאחר הבחירות. "הסיוט שלי הוא שאחרי הבחירות לא ישתנה דבר. אותה ממשלת חצי העם, אותם אנשים, אותן מריבות, אותם פוליטיקאים שנבנים מליבוי הקרע של 'אנחנו והם'".

לובר הודיע כי מפלגתו תפעל להקמת "ממשלת שיתוף פעולה" שתכלול את שתי המפלגות הגדולות לצד מפלגות נוספות. הוא הבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לשום קואליציה שלא תכלול את שני המחנות המרכזיים בפוליטיקה הישראלית.

לדבריו, ממשלות הנשענות על מחנה אחד בלבד אינן מסוגלות להתמודד עם סוגיות יסוד במדינה. בין היתר ציין את הרפורמה במערכת המשפט, גיוס חרדים, הקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר, מינויים בכירים במערכת הביטחון וניהול המלחמה.

עוד טען כי ממשלות מסוג זה מעמיקות את הקרע בחברה הישראלית. "ממשלת חצי העם, מימין או משמאל, יוצרת בעצם מציאותה קרע עמוק בחברה הישראלית", כתב. לדבריו, הזהויות הפוליטיות שנוצרו בשנים האחרונות "כמעט פירקו את המדינה והחלישו אותה דווקא בזמן שהיינו זקוקים יותר מכל ללכידות".

לובר הוסיף כי לאחר מתקפת 7 באוקטובר נדרשת תקופה של שיתוף פעולה לאומי. "אסור לנו להמשיך כך. לאחר אסון השבעה באוקטובר חייבים לשתף פעולה לפחות בארבע השנים הקרובות", כתב.

בסיום הודעתו אמר כי בכוונתו לגייס שותפים לדרך ולהקים מסגרת פוליטית חדשה שתפעל לקידום רעיון ממשלת האחדות. "אני מטיל את עצמי למשימת חיי, בשם אחוות הלוחמים, בשם קורבנם של הנופלים ובשם המשך קיומו של עם ישראל", כתב.