כוחות החילוץ הישראלים צילום: מאיה ברק

משלחת החילוץ הישראלית, הכוללת את חברת "מגן - ניהול אסונות ומצבי חירום", עמותת Ready for Rescue וארגון SmartAID, הגיעה לוונצואלה כחמישה ימים לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה.

חברי המשלחת נחתו תחילה בעיר ולנסיה, שם השלימו את קליטת הציוד המבצעי הנדרש להמשך המשימה. משם המשיכו ישירות לאזורי האסון, שבהם החלו לפעול לצד כוחות החירום המקומיים.

אנשי המשלחת פועלים כעת לצד הכוחות המקומיים בפעולות איתור וחילוץ מורכבות, סריקות של מבנים שנפגעו ברעש והענקת סיוע הומניטרי ראשוני לתושבים.

מהשטח מדווחים חברי המשלחת כי ממדי ההרס בזירות שנפגעו גדולים באופן חריג, מבנים רבים קרסו או ניזוקו באופן משמעותי, ותשתיות רבות נפגעו. במוקדים רבים נמשכים גם בשעה זו מאמצי החילוץ בניסיון לאתר ניצולים נוספים לכודים.

על פי נתוני הרשויות בוונצואלה, עד כה נהרגו ברעידת האדמה כ-1,500 בני אדם וכ-3,500 נוספים נפצעו בדרגות שונות. בנוסף, יותר מ-50 אלף בני אדם מוגדרים נעדרים.

המשלחת הישראלית מונה 16 מחלצים ואנשי מקצוע מתחומים שונים, בעלי ניסיון בניהול מצבי חירום ואסונות. חברי המשלחת צפויים להמשיך בימים הקרובים בפעילות המבצעית בשטח בהתאם לצורכי הכוחות המקומיים ולהערכות המצב המתעדכנות.