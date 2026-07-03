קהילות "האושר שבדרך" של מכון פוע"ה חוגגות בימים אלה עשור ומספקות מקום של קשב וחיבור לנשים מאותגרות פוריות.

הודיה באואר, מנהלת הקהילות, מסבירה כי "'האושר שבדרך' זו קהילה חברתית לנשים מאותגרות פוריות. בעצם באתגר הפוריות פוגש את כל הרבדים ומציף את כל הרבדים בחיים של זוג ובעיקר בחייה של אישה. אנחנו חוגגים עשר שנים ויש לנו כבר תשע קהילות ומעל 500 נשים. הצוותים כוללים נשים מתוך הקהילה שבאות ומלוות - כאלה שעברו את זה וחושבות שהן יכולות לתת גם לאחרות".

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היא מספרת כיצד נולדו הקהילות. "יש משהו בלידה בפונדקאות ש'כולם יודעים שאת כישלון'. לא ילדת. וכולם יודעים שלא ילדת והיה משהו דווקא אחרי שהילדים נולדו - שפתאום הרגשתי כמה אני חשופה וכמה אף אחד לא מבין את המסע שלי. הרגשתי שהצורך הזה אצל נשים לדעת שאתה לא לבד הוא עצום. בלתי ניתן לעבור את המסע לבד. הקמתי את הקהילה הראשונה שזה באמת היה ערב של חברות כיפיות. אחרי שהם נולדו הקמתי את הקהילה השנייה ואז הקב"ה הפך את זה למותג ופשוט קמו קהילות בזו אחר זו וקורים בהן דברים מופלאים".

עדינה סטרול, חברת הקהילה, משתפת בחוויה שלה. "הייתה לי את החברה שתמכה בי והיו לי את החברות מסביב, אבל זה חוסר מאוד גדול. הקהילה מילאה לי את החוסר הזה. זה לא רק חברות שנפגשות יחד - אלא כאלה שמבינות אותך ועוברות את אותם דברים. הן חלק ממך. את מגיעה ולא מכירה אף אחד ומרגישה ממש בבית".

גם הודיה חמיאל-בסין קיבלה בקהילה תחושה דומה. "הרבה פעמים בהיותך אישה בגיל הרלוונטי בתוך קהילה, דתית או יותר או פחות, את נידונה למוות חברתי. בקהילה את נכנסת בדלת ומיד רואים אותך".

לירון קלר-טייטלבוים, גם היא חברה בקהילה, מתארת כיצד הגיעה אליה. "אני ובעלי נשואים 12 שנה ולפני כמה חודשים, ילדתי בגיל 40 אחרי רכבת הרים של טיפולי פוריות. תקופה ארוכה חיפשתי מקום שבו אני אוכל לפגוש חברות כמוני, שאוכל לדבר ולשתף ולשאוב כוחות. מקום שאני ארגיש בו בנוח. הגעתי לקהילה דרך המכון והרגשתי שמצאתי בית ממש".

"גם בימים הקשים לא ויתרתי על להגיע. לפני שנה היה לי טיפול ואמרתי לבעלי שאני הולכת עם הצידנית ועם המזרק ובטוח אמצא שם נשים שיוכלו לעזור לי. זה היה חמצן עבורי. כל מפגש או סדנה, מפגש פתיחה, החברות, הוואטסאפ - ממש הכל. אני ממליצה לכל אחת שמרגישה לבד, תדעי שיש מקום שנפגשים בו, ונותן באמת תחושה של בית".

שיר שרה כהנא, עובדת סוציאלית במכון, מסכמת: ""יש לנו המון פרויקטים שכל אחד לוקח מהם את מה שהוא רוצה. כלומר, הליווי הזה הוא חייב להיות, כשאישה או זוג עוברים את המסע הזה, בין אם רווקה שעושה שימור פוריות או אישה שמגיעה בלי בעלה וגם זוג שמגיע יחד למכון, הם צריכים לקבל מעטפת. כשאומרים שמכון פוע"ה מוסיף צבע לחיים, זה נכון ברמה ההלכתית והרפואית ובטח בעולם הנפש".

מכון פוע"ה מקיים בשבוע הקרוב כ"א - כ"ג תמוז (6-8.7.2026 למניינים) ימי התרמה שנתיים. כל אחד יכול להיות שותף ולתרום להוספת חיים.

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