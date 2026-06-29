יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הסתייג מהתבטאויותיו של נאור נרקיס, המתמודד בפריימריז במפלגה, נגד חיילים ותלמידים המשתייכים לציונות הדתית.

בריאיון לגלי צה"ל סיפר גולן כי שוחח עם נרקיס בעקבות הדברים. "קראתי לנאור נרקיס והייתה לנו שיחה קשה. התבטאויות נגד ציבורים במדינת ישראל לא יהיו יותר. הוא קיבל את הדברים", אמר.

גולן הוסיף כי לדעתו אין מקום לתקוף את תלמידי ישיבות ההסדר: "אני חושב שלא נכון לתקוף את תלמידי ישיבות ההסדר, אלא לדבר על מנהיגות מהציונות הדתית שגוררת אותנו לקיצוניות. צריך לתקוף את סמוטריץ' ובן גביר ולא את התלמידים".

בתגובה לדברי גולן פרסם נרקיס הודעה משלו. "לכל העיתונאים שפונים אליי, מערכת היחסים שלי עם יאיר גולן מצוינת והייתה לנו שיחה לפני מספר ימים", כתב.

לדבריו, "יאיר ואני אמנם חלוקים במספר סוגיות אבל בסופו של דבר שנינו חושבים שצריך לסגור את קומבינת ההסדר ולגייס נשים דתיות. אני אף אדרוש שזה יהיה חלק מכל הסכם קואליציוני עתידי".

בריאיון לפני מספר שבועות ל-i24NEWS השתלח נרקיס בנופלים מהציונות הדתית כשאמר כי "אם הם היו עושים שירות מלא כמו חילונים, אולי הם לא היו נופלים כל כך הרבה".

הוא הוסיף: "הדתיים הם לא כל לאומיים כשהם המגזר הכי משתמט שיש מלבד החרדים. פשוט לא שמנו לב לזה. כמו שרופא שיש לו שלוש שנות ניסיון, הוא יותר מנוסה מרופא שיש לו שנה וחצי ניסיון. החייל שעשה שנה וחצי בקומבינת הסדר, הוא פחות מנוסה מחייל חילוני שעשה שלוש שנים".