ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, בוחן בימים אלה את מערך מסעות המורשת והערכים של הארגון ולפי דיווח בחדשות 12, במסגרת הבחינות נידונה סוגיית המשך יציאת משלחות השב"כ לפולין.

במהלך דיונים פנימיים העלה זיני שאלות בנוגע למתכונת הקיימת של המסעות. "לא סופגים ערכים על אדמת נכר", הסביר את עמדתו במהלך הדיונים והציג תפיסה שלפיה יש לבחון דרכים נוספות להנחלת ערכים, מורשת וזהות לאנשי השירות.

בשב"כ הבהירו בתגובה כי הדיון אינו עוסק רק בשאלת המשלחות לפולין, אלא בבחינה רחבה יותר של דרכי הנחלת המורשת והערכים בארגון. במסגרת זו הנחה זיני לבחון מיסוד של מסע ישראלי ביישובי עוטף עזה.

מהשב"כ נמסר בתגובה כי זיני "רואה חשיבות רבה ועמוקה בהנחלת זיכרון השואה", וציינו כי הוא עצמו השתתף ופיקד לאורך השנים על מסעות רבים לפולין. עוד נמסר כי לאחרונה התקיים יום עיון של מטה השירות ביד ושם לצד שורת פעילויות נוספות בנושא זיכרון השואה ביחידות הארגון.

לפי הודעת השב"כ, "סוגיית יציאת משלחת לפולין נדונה בימים אלה בהתחשב בשורת שיקולים ערכיים. זאת, לצד הנחייה של ראש השירות לבחון מיסוד ארגוני של מסע ישראלי בישובי עוטף עזה כחלק ממסע התיקון והנחלת הלקחים והמורשת מאירועי היום המר והנמהר בו כשלנו במילוי ייעודינו".

עוד נמסר כי "יש להצר על השמצות והדלפות מגמתיות אשר פוגעות בשיח הפנימי הפתוח הקיים בתוך הארגון לאורך השנים".