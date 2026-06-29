הרכב השופטים בתיקי האלפים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, קיים היום (שני) דיון בשאלת הרחבת קצב הדיונים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לחמישה ימים בשבוע.

לדיון התייצב גם נתניהו עצמו, אף שלא נדרש לכך, במטרה להביע את התנגדותו למהלך. מחוץ לבית המשפט הגיעו פעילי ליכוד שהביעו תמיכה בראש הממשלה.

בפתיחת הדיון טען עו"ד חדד כי "אין משפט שהתנהל חמישה ימים בשבוע, רק משפט אייכמן. אם בית משפט רוצה לקצר, הדרך היא לא להרוג אותנו. לא נוכל לעשות את זה. גם מהספסלים של התביעה וגם מהספסלים של ההגנה. הרמתי דגל אדום ואמרתי לראש הממשלה אנחנו לפני צרה צרורה. אין לי דרך לספק את ההגנה הראויה. זאת המשמעות. אנחנו על הקצה של הקצה", הוסיף חדד.

עו"ד ז'ק חן, המייצג את בני הזוג אלוביץ', התנגד אף הוא למהלך ואמר כי "החלטה כזו תוביל לחורבן חיים מוחשי". לדבריו, ניהול חמישה ימי דיונים בשבוע עלול להסב נזק כלכלי כבד לנאשמים נוספים בתיק.

גם עו"ד שרון קליינמן, המייצגת את נוני מוזס, טענה כי העיכובים במשפט נגרמו בין היתר בשל הקורונה, המלחמה וסוגיות הנוגעות להעברת חומרי חקירה, ואינם קשורים למרשה. "מוזס כלוא בהליך שנמשך כבר כמעט עשור. זה עינוי דין", אמרה.

במהלך הדיון נשא נתניהו דברים בפני השופטים וטען כי צוות ההגנה מתקשה לעמוד בעומס. "עורך הדין עמית חדד התקשר אליי ואמר לי: 'אנחנו בקטסטרופה. לי ולצוות הקטן שלי אין שום אפשרות לתת לך את ההגנה שמגיעה לך בחמישה ימים בשבוע'", סיפר.

נתניהו הוסיף כי הרחבת הדיונים תפגע ביכולתו להתגונן כראוי. "אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן", אמר.

עוד טען כי ההליך כולו מלווה ב"עיוותי דין שייכתבו בספרי ההיסטוריה", וכי "רוב עצום בציבור סובר שהייתה פה רדיפה פוליטית".