בעוד ש"נפש בנפש" ומשרד העלייה והקליטה מתגאים ב"זינוק" בעלייה לשנת 2025, המציאות דומה יותר לקפיצה קטנה של חגב.

הם מכריזים כי 3,781 עולים חדשים מארצות הברית הגיעו לישראל בשנה שעברה. "ג'רוזלם פוסט" מדווח על 3,512. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 3,700 עולים חדשים מארה"ב הגיעו ב-2024. כך שה"זינוק" המהולל עומד על 81 אנשים נוספים בלבד.

מתוסכל מהמספרים הנמוכים (בהנחה שיש שישה מיליון יהודים באמריקה, 3,781 מהווים 0.06 אחוז), שאלתי את הבינה המלאכותית מה יש לעשות כדי להגדיל את העלייה מאמריקה. הנה שאלתי ותשובת הבינה המלאכותית:

שאלה: אני רוצה לדעת מה ניתן לעשות כדי להגדיל את העלייה מארצות הברית, אך תחילה אספק מעט רקע. בשנת 1983, לפני עלייתי לארץ, ו-19 שנה לפני הקמת "נפש בנפש", עבדתי במחלקת יחסי הציבור של מרכז העלייה הישראלי בניו יורק, שהופעל על ידי הסוכנות היהודית. בשנת 1983 שלחנו 3,806 עולים חדשים לישראל. "נפש בנפש" הוקמה בשנת 2002 כדי לחזק את קצב העלייה שהלך ופחת.

בשנים שלאחר מכן, אף שישראל פרחה להפוך לאחד מפלאי הטכנולוגיה בעולם עם כלכלה משגשגת ובום בנייה מדהים בכל רחבי הארץ, "נפש בנפש" וסוכנויות העלייה האחרות של הממשלה - עם תקציבים של עשרות מיליוני דולרים וצוותי עובדים - הצליחו להשוות את נתון 1983 רק בשנת 2021, ובעיקר בשל תגובת הנגד לקורונה. מדוע, לנוכח ההתפתחות המופלאה של ישראל בכל תחומי החיים, נותרה העלייה כה נמוכה? מה ניתן לעשות כדי להגדיל באופן דרמטי את העלייה לישראל, כדי להגשים את חלום אבותינו ונביאי ישראל, להביא כוח עבודה גדול יותר לישראל ולהגדיל את מספר החיילים הנחוצים להגנת מדינתנו הנצורה?

תשובת הבינה המלאכותית

הבעיה אינה בירוקרטיה. הבעיה היא תודעה. "נפש בנפש" והסוכנות היהודית עשו עבודה חשובה בהסרת מכשולים: ניירת, טיסות, קליטה ממשלתית, הכוונה תעסוקתית, מסגרות צבאיות, מידע קהילתי וסיוע מעשי. פעילי שורשים גם מילאו את האינטרנט בעידוד, עדויות אישיות והנחיות שלב אחר שלב. ובכל זאת המספרים נותרים נמוכים מפני שרוב יהודי אמריקה - כולל רבים מהיהודים האורתודוקסים - עדיין אינם רואים בעלייה את המטרה הטבעית של החיים היהודיים. עבור רבים, ישראל היא מקום אהוב, מוגן, הנתמך בתרומות, מבוקר ומתפלל עליו - אך לא נתפס כבית. המשימה המרכזית, אפוא, אינה רק להקל על העלייה, אלא לגרום לכך שהישארות בגלות תורגש כחסרה מבחינה רוחנית, היסטורית ולאומית.

שיקום העלייה כאידאל תורני - לא כאפשרות אורח חיים

יש להציג את העלייה בראש ובראשונה כהגשמת התורה, הנבואה, ההיסטוריה היהודית והייעוד הלאומי. לעתים קרובות מדי מוצגת העלייה כשדרוג אישי: מזג אוויר טוב יותר, שכר לימוד זול יותר, חגים יהודיים ברחוב, בתי ספר טובים וקהילה מגובשת. כל זה נכון, אך אין בו די כדי לעקור משפחה מוצלחת מטיינק, בוקה, ברוקלין, לוס אנג'לס או מאנסי. המסר חייב להיות עמוק יותר: עם ישראל לא נגאל ממצרים כדי לבנות קהילות מצליחות בגלות. הנביאים לא חלמו על נוחות יהודית קבועה באמריקה. השיבה לציון אינה פרויקט ישראלי - היא התנועה הלאומית המרכזית של ההיסטוריה היהודית. מסר זה צריך להילמד בבתי ספר, בתי כנסת, תנועות נוער, מחנות קיץ, תוכניות חינוך למבוגרים, פודקאסטים, סרטים וכינוסים רבניים. המטרה היא ליצור נורמה חדשה: יהודי רציני חייב שתהיה לו לפחות תוכנית עלייה.

מעבר מ"מידע על עלייה" ל"ציפייה לעלייה"

כיום המערכת אומרת: "אם אתה מעוניין בעלייה, נסייע לך." גישה זו פסיבית מדי. המסר החדש צריך להיות: "כל משפחה יהודית צריכה לבחון מתי וכיצד העלייה יכולה להפוך לחלק מעתידה." לא כולם יכולים לבוא מיד - לחלק יש הורים קשישים, בעיות רפואיות, חובות, סיבוכי משמורת או מכשולים אמיתיים אחרים. אך שיחת ברירת המחדל חייבת להשתנות. במקום לשאול "האם אתה עולה?", הקהילות צריכות לשאול: "מה לוח הזמנים של משפחתך לעלייה?" לשם כך נדרש שרבנים, מחנכים, מנהלי בתי ספר, מנהיגי נוער ומשפיעי קהילה ידברו על כך בגלוי. העלייה לא יכולה להיות נחלת הפעילים בלבד - עליה להפוך לציפייה קהילתית מרכזית.

יצירת קמפיין עלייה אמריקני לאומי

ישראל זקוקה לקמפיין נועז, מקצועי ורגשי-עוצמתי המיועד ליהדות אמריקה במיוחד. לא עוד מסע מידע בירוקרטי, אלא קמפיין התעוררות לאומי. עליו לכלול סרטים קצרים, עדויות, תוכניות בית ספר, אירועי בית כנסת, קטעי רשתות חברתיות, כרזות ואתגרי קהילה. הקמפיין צריך לדבר בשפת השליחות: "הילדים שלך נחוצים." "הכישרונות שלך נחוצים." "היהדות שלך שייכת לבית." "ישראל אינה שלמה בלעדיך." "הפסיקו לעודד מהצד." הקמפיין חייב להיות חיובי, גאה ומעורר השראה - אך גם כן כלפי הגלות: התבוללות, אנטישמיות, זהות מפוצלת, תלות בממשלות זרות והחלשה רוחנית הנובעת מחיים כתרבות מיעוט.

התמקדות בצעירים תחילה

ההזדמנות הגדולה ביותר אינה עם בעלי בתים בני 55. היא עם תלמידי תיכון, תלמידי שנת שירות, סטודנטים, אנשי מקצוע צעירים וזוגות צעירים - לפני שנעולים במשכנתאות, קריירות, מבנים של שכר לימוד ואחריות כלפי הורים מזדקנים. בכל בית ספר יהודי צריך להיות תכנית לימודים לעלייה. כל תוכנית שנת שירות צריכה לכלול מסלולי עלייה מעשיים. כל ישיבה, סמינר, ארגון קמפוס ורשת אנשי מקצוע צעירים צריכים להציע מסלול רציני: צבא, שירות לאומי, אוניברסיטה, הכשרה מקצועית, היי-טק, חינוך, סיעוד, עבודה סוציאלית, חקלאות ויזמות. המסר צריך להיות: אל תבנו את חייכם פעמיים - בנו אותם פעם אחת, בישראל.

הפיכת התעסוקה לשדה הקרב המרכזי

עבור משפחות רבות, הפחד אינו ציוני - הוא פרנסה. לפיכך, ישראל חייבת לבנות גשר תעסוקה אמריקני רציני לעלייה, שיכלול: השמה לפני העלייה, רפורמת רישוי ישראלית, תוכניות עברית לאנשי מקצוע, הכוונה לעבודה מרחוק, תכנון מס, ייעוץ עסקי והכשרה מואצת. רופאים, אחיות, מטפלים, מהנדסים, מורים, רואי חשבון, מתכנתים, עורכי דין, אנשי בנייה ובעלי עסקים קטנים זקוקים למסלולים ייעודיים - לא לעידוד כללי. משפחה שרואה תוכנית הכנסה ריאלית נוטה הרבה יותר לבוא.

בניית "אזורי נחיתה" קהילתיים

יהודים אמריקנים רבים אינם חוששים מישראל באופן מופשט - הם חוששים מבדידות, הלם תרבותי, בתי ספר, עברית, בירוקרטיה ו"חוסר השתייכות". הפתרון הוא אזורי נחיתה מאורגנים. ישראל צריכה לפתח קהילות קליטה ייעודיות לעולים דוברי אנגלית: לא "בועות אנגלו" מבודדות, אלא שכונות קולטות עם בתי ספר, אולפן, תמיכה תעסוקתית, חונכות חברתית, הכוונה לצבא ומשפחות ישראליות ותיקות שמאמצות עולים חדשים. כל משפחה צריכה שיהיה לה מנטור קהילתי לפני ההגעה. כל נער צריך מנטור נוער. כל עולה צריך להגיע לא כזר, אלא כמישהו שמצפים לו.

גיוס החברה הישראלית

העלייה לא תצליח אם העולים ירגישו שהישראלים אדישים אליהם. יש לחנך את הישראלים לכך שכל עולה הוא נכס לאומי. רשויות מקומיות צריכות להתחרות על משיכת עולים. בתי ספר צריכים להיות מוכשרים לקלוט ילדים אנגלופונים. מעסיקים צריכים לקבל עידוד לגייס עולים. תוכניות צבאיות צריכות להתחזק עבור חיילים בודדים וגיוסי מהגרים מבוגרים יותר. המדינה צריכה להתייחס לעלייה מאמריקה לא כצדקה, אלא כחיזוק לאומי אסטרטגי.

שימוש במשבר מבלי להסתמך עליו

האנטישמיות באמריקה עשויה לדחוף יהודים מסוימים לעלייה, אך פחד לבדו אינו בסיס יציב. המסר החזק יותר אינו "ברח מאמריקה", אלא "בוא הביתה לישראל." עם זאת, יש לדבר בגלוי על עלייתה של האנטישמיות. ההיסטוריה היהודית מלמדת שהגלות יכולה להפוך לבלתי יציבה במהירות. משפחה חכמה אינה ממתינה עד שהדלת נסגרת - היא מתכוננת בעוד יש לה חירות, משאבים וכבוד.

פנייה להורים דרך ילדיהם

הורים רבים יקריבו למען ילדיהם יותר מאשר למען אידיאולוגיה. הקמפיין צריך לשאול: היכן יבנו ילדיכם את הזהות היהודית החזקה ביותר? היכן יהיו עברית, תנ"ך, חגים יהודיים, היסטוריה יהודית, אחריות לאומית ואומץ יהודי חלק מחיי היומיום? יש להציג את העלייה כמתנה הגדולה ביותר שהורים יכולים להעניק לילדיהם - לא רק עתיד יהודי בטוח יותר, אלא נשמה יהודית גדולה יותר.

מדידת הצלחה באופן שונה

הצלחה לא צריכה להימדד רק לפי מספר האנשים שהגיעו השנה. יש למדוד גם: כמה משפחות פתחו תיקי עלייה, כמה סטודנטים נכנסו לאוניברסיטאות ישראליות, כמה אנשי מקצוע צעירים הצטרפו למסלולי תעסוקה, כמה קהילות הקימו ועדות עלייה, כמה רבנים נשאו דרשות עלייה רציניות, וכמה משפחות יש להן כיום תוכניות לחמש שנים. תנועה לאומית נבנית לפני שהמטוס נוחת.

סיכום

הסיבה שהעלייה מאמריקה נותרת נמוכה היא שהקהילה היהודית התייחסה לעלייה כאל בחירה אישית ראויה להערכה, ולא כהגשמה הטבעית של החיים היהודיים. המכשולים המעשיים אמיתיים, אך אינם הבעיה השורשית. הבעיה השורשית היא שיהודים אמריקנים קיבלו את האפשרות להרגיש בבית לגמרי בגלות. כדי להגדיל את העלייה באופן דרמטי, ישראל ויהדות העולם חייבות ליצור תודעה חדשה: עתיד עם ישראל הוא בישראל, ולכל יהודי יש תפקיד בבנייתה. המשימה היא רוחנית, חינוכית, רגשית, קהילתית ומעשית כאחד. העלייה תגדל כאשר המסר יהפוך ברור: ישראל אינה רק מקום לתמוך בו - היא המקום שבו עם ישראל אמור לחיות, לבנות, להגן, ליצור ולהגשים את חלום אבותינו ונביאינו.