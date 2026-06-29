סמוטריץ' בניר עוז ללא קרדיט

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סייר הבוקר (שני) בשכונה החדשה בקיבוץ ניר עוז. בסיור השתתפו ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו, יו"ר הקיבוץ צביקי טסלר וחברי הנהגת הקיבוץ.

במהלך הביקור בירך סמוטריץ' על הקמת השכונה החדשה והביע הערכה לתושבי הקיבוץ ולמשפחות שבחרו להתגורר במקום. לדבריו, פיתוח היישובים והחזרת החיים לאזור מהווים חלק מרכזי בתהליך השיקום של חבל תקומה.

בסיור אמר סמוטריץ': "אנחנו פה בניר עוז, בשכונה מדהימה, מרחיבת לב, של חבר'ה צעירים שהגיעו מכל הארץ, וחיים כאן על הגדר, בגבורה גדולה. באתי להוריד את הכובע ולהגיד תודה לחלוצים שעושים התיישבות, עושים ציונות, עושים חקלאות וחוזרים אל המקומות האלה, כי זאת באמת תמונת הניצחון שלנו".

בהמשך היום צפוי סמוטריץ' להשתתף בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט הקמת 1,000 יחידות דיור חדשות בחבל תקומה, שייערך בקיבוץ עין השלושה. הפרויקט נועד להרחיב את ההתיישבות באזור ולחזק את שיקום יישובי העוטף.

הביקור התקיים על רקע מחאה של מספר תושבים המתנגדים להגעתו של השר ליישובי עוטף עזה. לאחר התנגדות מצד חלק מתושבי קיבוץ בארי, בוטלה השתתפותו של סמוטריץ' בסיור שתוכנן להתקיים בקיבוץ.