הרכב השופטים הדן בתיקי האלפים, השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, הודיע היום (שני) כי עמדתו בנוגע לקשיים בהוכחת עבירת השוחד בתיק 4000 נותרה בעינה גם לאחר חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השופטים ציינו כי הם שבים לעמדה שהציגו כבר ביוני 2023, אז המליצו לפרקליטות לשקול חזרה מאישום השוחד בתיק 4000.

באותה החלטה נכתב כי "קיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד באישום הראשון בכתב האישום", ועל רקע זה הוצע למדינה לשקול למחוק את האישום.

בהחלטה שנמסרה לצדדים בזמנו הבהירו השופטים כי הדברים נאמרים "בזהירות המתחייבת", לאחר שבחנו את חומר הראיות שהוצג עד אותו שלב.

נציגת המדינה השיבה אז כי התביעה רואה את הדברים באופן שונה, וכי בהמשך ההליך צפויה להתברר תמונה רחבה יותר.

ההתייחסות המחודשת של השופטים נמסרה במהלך דיון שעסק בבקשת בית המשפט להרחיב את קצב הדיונים במשפטו של נתניהו לחמישה ימים בשבוע. לדיון התייצב גם ראש הממשלה עצמו, אף שלא נדרש לכך, והביע התנגדות למהלך.

עו"ד עמית חדד, המייצג את נתניהו, טען כי צוות ההגנה אינו מסוגל לעמוד במתכונת כזו. "אין משפט שהתנהל חמישה ימים בשבוע, רק משפט אייכמן. אם בית משפט רוצה לקצר, הדרך היא לא להרוג אותנו. לא נוכל לעשות את זה", אמר. לדבריו, "אין לי דרך לספק את ההגנה הראויה. אנחנו על הקצה של הקצה".

גם עורכי הדין של הנאשמים האחרים התנגדו להרחבת הדיונים. עו"ד ז'ק חן, המייצג את בני הזוג אלוביץ', אמר כי "החלטה כזו תוביל לחורבן חיים מוחשי", בעוד שעו"ד שרון קליינמן, המייצגת את נוני מוזס, טענה כי מדובר ב"עינוי דין" לאחר שנים ארוכות של ניהול ההליך.

נתניהו עצמו פנה לשופטים ואמר כי עורך דינו הזהיר אותו מפני השלכות המהלך. "עמית חדד התקשר אליי ואמר לי: 'אנחנו בקטסטרופה. לי ולצוות הקטן שלי אין שום אפשרות לתת לך את ההגנה שמגיעה לך בחמישה ימים בשבוע'", סיפר.

ראש הממשלה הוסיף כי צוות ההגנה אינו מתכוון לוותר על עדי הגנה. "אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן", אמר, וטען כי ההליך כולו מלווה ב"עיוותי דין שייכתבו בספרי ההיסטוריה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "זאת הפעם השנייה שהשופטים אומרים ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה וחבורת ה'פיקי בליינדרס' המשפטיים שלה, שמנהלת בשמם את המשפט- Game over. המשחק נגמר- אין שוחד. לא משנה כמה גלי והדיפ- סטייט יתאמצו, במדינה דמוקרטית אי אפשר לתפור תיקים, אי אפשר להפיל ראש ממשלה וממשלה מכהנת באיומים ובסתימת פיות, ואי אפשר לבטל את רצון העם באמצעות בריונות משפטית. ראש הממשלה והמחנה הלאומי ימשיכו להוביל את המדינה בקולו של העם, ובכוח הדמוקרטיה".