אזרבייג'ן גינתה היום (שני) את החלטת ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, וקראה לממשלה בירושלים לשקול מחדש את המהלך שאושר אתמול בישיבת הממשלה.

ההחלטה התקבלה במסגרת יוזמה שהוביל שר החוץ גדעון סער. בנוסח ההחלטה נכתב כי מדינת ישראל רואה בהכרה ברצח העם הארמני "תיקון היסטורי ומוסרי חשוב".

בהודעה רשמית שפרסם משרד החוץ האזרי נמתחה ביקורת חריפה על ההחלטה. "ההכרה היא עיוות של עובדות היסטוריות סביב אירועי 1915, והפחתה של סוגיה היסטורית מורכבת לכדי החלטה פוליטית, ללא בסיס משפטי או מדעי, וזהו צעד לא מקובל", נמסר.

עוד טענו בבאקו כי המהלך עלול להשפיע לרעה על היציבות באזור. "מעשים אלו מעמיקים מחלוקות קיימות ופוגעים במאמצים להשיג שלום בר-קיימא ויציבות באזור", נאמר בהודעה.

במשרד החוץ של אזרבייג'ן הדגישו כי ארצם "נותרת מחויבת באיתנות לשמירה על האמת ההיסטורית, לכיבוד עקרונות החוק הבין-לאומי ולקידום שלום ויציבות".

התגובה החריפה מגיעה על רקע הברית האסטרטגית ההדוקה בין אזרבייג'ן לטורקיה, הנשענת על התפיסה המכונה "שתי מדינות - עם אחד". שתי המדינות דוחות לאורך השנים את הטענות הארמניות בדבר רצח עם שבוצע בתקופת האימפריה העות'מאנית.

הגינוי מגיע גם על רקע היחסים הקרובים בין ישראל לאזרבייג'ן, הנחשבת לאחת מבעלות בריתה המרכזיות של ישראל באזור הקווקז.

בתחילת החודש אף דווח ברשת CNN כי ישראל הפעילה כוחות חשאיים בשטח אזרבייג'ן סמוך לגבול עם איראן.