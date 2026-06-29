פינדרוס על הירי במפגינים ערוץ כנסת

חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד התייחסה במהלך דיון בוועדת החינוך להשתתפותו של יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף בחסימת כביש במסגרת מחאת הציבור החרדי.

עזוז הזכירה במהלך הדיון התבטאות עבר של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שאמר כי יש לירות ברגליהם של חוסמי כבישים. "חבר הכנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש, צריך לירות לו ברגליים", אמרה.

פינדרוס השיב לדבריה: "כמו בארצות הברית".

בהמשך הפנתה עזוז את הדברים כלפי יו"ר מפלגתו של פינדרוס ואמרה: "והיושב ראש של המפלגה שלו, גולדקנופף, חסם כביש. אני למדתי ולדעתי בפרשנות של נושא, נשוא והקש אפשר להגיד שלדעתך צריך לירות לחבר הכנסת גולדקנופף ברגליים כי הוא חסם כביש?"

פינדרוס בחר שלא להשיב ישירות לשאלה, וענה: "אבל להתחיל עם נעמה לזימי".