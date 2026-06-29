עשרות לוחמי ולוחמות מג"ב מרכז, קצינים ומפקדים השתתפו אתמול ביום זיכרון מיוחד לזכרה של פקד קים דוקרקר הי"ד, שנפלה בשבעה באוקטובר. בני משפחתה וחבריה ציינו את יום הולדתה ה-25 באמצעות ריצה לזכרה וחנוכת מקווה חדש שהוקדש לה.

המקווה הוקם ביוזמת ארגון "לזכור לנצח", נבנה על ידי המרכז הארצי לטהרת המשפחה, בשיתוף המשרד לשירותי דת ובני משפחתה של קים. במסגרת המיזם שופץ מבנה ישן והוסב למקווה שישמש את נשות האזור.

בטקס השתתפו הוריה של קים, מירי פינס וישראל דוקרקר, בני משפחה, חברים, שוטרי ומפקדי משמר הגבול, רבנים, נציגי הרשויות ואישי ציבור.

אמה של קים, מירי פינס, אמרה, "היום אנו מציינים את יום הולדתה של קים. הערכים שהפיצה ממשיכים להפיץ אור לכולנו, וזכרה ממשיך לחבר בין אנשים בדרך מרגשת ומכבדת".

המקווה צילום: באדיבות המצלם

אביה, ישראל דוקרקר, הוסיף, "היום אנחנו פותחים את המקווה ביום הולדתה, וזה מעניק לרגע הזה משמעות עצומה. מקווה טהרה הוא מקום קדוש, והוא ממשיך את דרכה של קים להוסיף חיים. אנחנו מתגעגעים אליה מאוד, והיא איתנו בלב בכל יום".

קים דוקרקר שירתה במשמר הגבול. במהלך שירותה נטרלה מחבל וסיכלה פיגוע, ובשבעה באוקטובר, לאחר מתקפת הטרור על מסיבת הנובה, בחרה להישאר לצד חבריה ברגעי האימה.

גם חבריה לשירות ומפקדיה הגיעו לטקס כדי לחלוק לה כבוד ביום שהיה עבורה אמור להיות יום של שמחה, והפך ליום של זיכרון, געגוע והנצחה.