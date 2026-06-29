עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות החל מהערב (שני) ומחר לקברו של רבי חיים בן עטר - ה"אור החיים" הקדוש - הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולא.

במשרד לשירותי דת, בעיריית ירושלים ובמועצת בתי העלמין השלימו בימים האחרונים מבצע לוגיסטי מורכב כדי לקלוט את רבבות המתפללים, תוך הפקת לקחים ומתן דגש מיוחד על בטיחות הקהל ומניעת צפיפות ודוחק.

כדי לאפשר תפילה מסודרת ורגועה, הוקמו במתחם הקבר ובסביבתו במות מרווחות, מוארות וממוזגות.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הדגיש את המחויבות להנגשת המקום בצורה מכובדת ובטוחה, בעוד שמנכ"ל מועצת בתי העלמין, צוריאל קריספל, ציין כי מדובר באחד המבצעים המורכבים בשטח המצריכים ניהול קפדני של זרימת ההמונים. יצחק הנאו, מנהל אגף מבני דת בעירייה, הוסיף כי העבודות נעשו בתיאום מלא עם כלל גורמי החירום וההצלה.

בשל אופיו הטופוגרפי של ההר ושיקולי בטיחות מחמירים, חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב פרטיים או אוטובוסים עצמאיים למתחם. ההגעה להר הזיתים תתאפשר אך ורק באמצעות מערך תחבורה ציבורית מיוחד ושאטלים ייעודיים:

הקווים המיוחדים551 ו-552 צאו מצומת רמות, ויעברו דרך גבעת התחמושת וצומת בר לב ישירות להר. הערב יפעלו הקווים מהשעה 18:30 ועד 01:00 בלילה, ומחר (שלישי) הם יעמדו לרשות הציבור מהשעה 09:00 בבוקר ועד 21:00 בערב. בנוסף, יופעל קו 553 מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת, לצד שאטלים מהירים שיוזנקו מתחנת האבן בשעות העומס.

המארגנים קוראים לציבור להתעדכן בשינויים מראש ולהישמע להוראות הסדרנים.