אביה פרץ, בן 26, המלווה רווקים בדרך לזוגיות, הפך בתקופה האחרונה לתופעת רשת בזכות סרטוני ה"שובבות" שזכו למיליוני צפיות ולעשרות חיקויים. בראיון לערוץ 7 סיפר כי השיטה שפיתח נולדה מתוך ההתמודדות האישית שלו בעולם הדייטים.

"זה מתחיל מהסיפור שלי, מהאתגרים שאני חוויתי ומהקשיים שעברתי בדרך", סיפר. "יצאתי למסע לחקור את עולם הדייטים והשידוכים, תקשורת וכלים, ומכל זה הגעתי לשיטה שלי".

לדבריו, השיטה משלבת בין גישות שונות. "יש את הציבור החילוני שאומר לשחק משחקים ופיקאפ, ויש את הציבור הדתי שאומר תהיה ג'נטלמן. הבנתי שצריך משהו ביחד, משותף - לבנות ביטחון ממקום פנימי ולהגיע בשביל ליהנות, לא ספציפית איזה משפט לומר ומה לעשות".

פרץ מספר כי מתוך התהליך פיתח את מושג ה"שובבות", שלדבריו מסייע להפוך את הדייט לטבעי יותר. "הדבר שהכי הורס לגברים בדייטים זה שהם משעממים. כל השאלות הבנאליות, היא שמעה אותן כבר עשרות פעמים לפני. הבנתי שאתה צריך להיות שונה ולהגיע כדי ליהנות בפגישה. מתוך זה נולד המושג 'להיות שובב'".

לטענתו, אחד הכלים שפיתח מסייע גם בהגדלת מספר הצעות השידוכים. "אני קורא לזה 'להשתיל סוכנים'". לדבריו, במקום לבקש מאנשים סתם לחשוב עליך, צריך לשבת איתם, לפתוח את הלב ולהסביר את המצב. "היה מתאמן שעשה את זה, ובאותו ערב קיבל ארבע הצעות שידוך".

פרץ שיתף גם בסיפור ההיכרות עם רעייתו, ה"כלה מהשוק". "הכרנו באמצעות אותה שיטה, אבל זה לא היה קל. היא נפרדה ממני, ורק אחרי שלמדתי את הכלים, רציתי להחזיר את הקשר. אחרי שהיא כבר קיבלה יותר מ-300 הצעות, כתבתי הודעה בסטטוס שכביכול התארסתי, ואז היא פנתה אליי עשר דקות אחרי זה".

לדבריו, הדרך לרשתות החברתיות לא הייתה מיידית. "העליתי קרוב ל-300 סרטונים ושום דבר לא תפס. הבנתי שצריך לעשות משהו שונה ואז סרטון אחד הצליח ומשם הכול התגלגל".

הוא הוסיף כי לצד החיקויים והבדיחות ברשת, הוא מקבל גם פניות רבות מאנשים שטוענים כי השיטה סייעה להם. "יש גם מתאמנים שהתארסו, והחודש יש חתונה של מתאמן".

לסיום העניק פרץ שתי עצות לרווקים ולרווקות. "קודם כול, תהיה שובב - תגיע בשביל ליהנות, לא בשביל שיהיה דייט שני. ודבר שני, להתעניין בבחורה, להקשיב לה, להעמיק את השיח ולא לנסות להביא את עצמך ולהרשים אותה".