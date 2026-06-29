קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שרטט הבוקר (ב') תמונת מצב מבהילה ומדאיגה במיוחד בנוגע למצב הביטחון האישי של הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל.

בריאיון לרדיו "כאן מורשת", נשאל אקוניס ישירות האם יהודי ניו יורק נמצאים כיום בסכנה מוחשית, והשיב בנחרצות: "כן".

לדברי אקוניס, האווירה הציבורית והביטחונית בניו יורק - עיר שבעבר נחשבה לאחד המקומות הבטוחים והנוחים ביותר עבור יהודים - חוותה בשנים האחרונות הידרדרות קשה וחסרת תקדים.

הוא הסביר כי התהליך המדאיג החל בהפגנות הסוערות בקמפוסים ובאוניברסיטאות האמריקניות, אך גלש במהירות לרחובות העיר בדמות הפגנות אלימות, שיח ציבורי מוסת וקריאות קיצוניות נגד יהודים ונגד מדינת ישראל. "פגיעות פיזיות כבר יש פה ושם, ובאחוזים גדולים בהרבה מבעבר", הודה הקונסול, והצביע על כך שההפגנות הגיעו בשנה האחרונה בכוונה תחילה גם לאזורים בעלי ריכוז אוכלוסייה יהודי גבוה במיוחד.

במהלך הריאיון מתח אקוניס ביקורת חריפה על פוליטיקאים מקומיים בארה"ב, ובראשם חבר בית המחוקקים הניו-יורקי זוהראן ממדאני.

אקוניס טען כי התבטאויותיו של ממדאני נגד ישראל תורמות ליצירת אקלים ציבורי עוין ומסוכן, והוסיף כי ההשוואות והטענות המוטחות במדיניות הישראלית נשענות בעיקר על "בורות עמוקה וחוסר היכרות מוחלט עם המציאות הכל-כך מורכבת אצלנו".

הקונסול לא חסך בביקורת גם על רשויות האכיפה והממשל האמריקני. אף שקיימת הכרה רשמית בעלייה החדה באירועים האנטישמיים, הוא טוען כי בשטח אין די צעדים מעשיים למיגור התופעה.

"אנחנו לא צריכים רק גינויים מילוליים מהפוליטיקאים", הבהיר, "יש צורך באכיפה נוקשה, ביד קשה ובהעמדה לדין בפועל בגין פשעי שנאה".

כשנשאל האם בעקבות המצב הוא קורא ליהודי ארה"ב לעזוב ולעלות לישראל, בחר אקוניס להפריד בין עמדותיו האישיות לתפקידו הממלכתי: "באופן אישי אני רואה בישראל את מרכז החיים הלאומי של העם היהודי, אך בתפקידי הדיפלומטי כקונסול, אין זה מתפקידי לעסוק בעידוד עלייה".