רבנים, קצינים ואישי ציבור השתתפו היום (שני) בדיון בנושא עדכון מסמך רוח צה"ל - "רוח עם, ארץ, ניצחון", בראשות חבר הכנסת צבי סוכות.

בין המשתתפים היה גם יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף (במיל') ארז וינר, שהציג ביקורת חריפה על תהליך גיבוש ערכי היסוד של צה"ל לאורך השנים.

וינר סיפר כי כבר בשנות ה-90 החל לעסוק בביקורת על הקוד האתי של צה"ל. "לא הבנתי למה נעלם ערך כמו אהבת הארץ, ולא הבנתי למה נעלם ערך הדבקות במשימה לאור המטרה. לא הבנתי למה לקחו ערך ברור של אחוות לוחמים ומסמסו אותו, ולמה מוסר הלחימה הפך להיות טוהר הנשק", אמר.

לדבריו, במהלך לימודיו במכללה לפיקוד ומטה התעמת עם פרופ' אסא כשר, ממנסחי הקוד האתי. "שאלתי אותו אם המסמך הזה יכול להתאים לכל צבא. הוא אמר שכן. שאלתי אם הוא יכול להתאים גם לצבא הגרמני. זה מסמך גנרי, חסר טעם ומשמעות", טען.

וינר הוסיף כי בשיחות שקיים בעבר עם כשר נאמר לו שאחד הנימוקים להוצאת ערך אהבת הארץ היה החשש מהשלכותיו על ביצוע פקודות בעתיד. "החשש הגדול היה שחיילים וקצינים עלולים לחשוב שאם יידרשו לפנות יישוב, הדבר יעמוד בסתירה לאהבת הארץ והמולדת. לכן בואו ננקה כל מה שעלול להפריע", אמר.

בהמשך התייחס גם לעדכון שבוצע במסמך רוח צה"ל בשנת 2000 בתקופת כהונתו של אלעזר שטרן כקצין חינוך ראשי. לדבריו, "הוא ניסה לעשות תיקון, אבל לא שיפר משמעותית את המצב". וינר טען כי ועדת הניסוח הורכבה בעיקר מאנשי אקדמיה ופילוסופיה ולא ממפקדים בעלי ניסיון צבאי.

עוד טען כי גם ערך הניצחון לא קיבל את מקומו הראוי במסמך. "הניצחון הוא הערך המוביל. כשניצחון הוא הערך המרכזי, לא עושים ניסויים ופיילוטים. מה שלא משרת את הניצחון לא צריך להיות", אמר.

בסיום דבריו קרא וינר לחזור לערכי היסוד המקוריים. "צה"ל יצא ממקום נכון. אם רוצים לעדכן את הערכים, צריך לעשות את זה באמצעות מפקדים. במקום עוד ועדות וניסויים, בואו נחזור לרשימה המקורית, נאפס את כל הבלבול שהיה בדרך, ורק אחר כך נבחן שינויים נוספים", אמר.