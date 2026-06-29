הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות "חדוותא" ואחד ממובילי גיוס החרדים לצה"ל, תקף הבוקר (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון לרשת ב'.

לדבריו, צוותי ישיבות ההסדר החרדיות הציגו לממשלה תוכנית מקיפה שנועדה להגדיל משמעותית את מספר המתגייסים החרדים. "כתבנו לראש הממשלה במפורש. ביקשנו החלטת ממשלה רצינית שתדאג למתגייסים החרדים. הצענו תוכנית שאם תבוצע היא תדע לסגור את כל הפערים של צה"ל בכוח אדם ואפילו יישאר עודף", אמר.

הרב רייס טען כי בפועל הממשלה לא קידמה את המהלכים שהוצעו: "לצערי רה"מ החליט שהוא לוקח חלק מהדברים ועושה איתם סיבוב ציני. ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, הוא עצר את החקיקה. גם דברים שהיה אפשר לעשות בלי חקיקה הוא עצר. מזכיר הממשלה שלו עצר באופן אקטיבי בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין בגב של אלה שכן מתגייסים".

כשנשאל למה התכוון בביטוי "תקע סכין בגב", השיב כי לטענתו נמנעה תמיכה ממשלתית ביוזמות המיועדות למתגייסים חרדים. "לא יכול להיות מצב שישנם חרדים שמתגייסים למרות כל העליהום ויזמים שמשלמים מחיר לא פשוט, וברגע האמת כשהגיעה החלטת ממשלה והבטיחו שיקדמו - הגיעו עסקנים חרדים ואמרו ליוסי פוקס: 'בשום אופן אתה לא מעביר שקל'".

הרב רייס הוסיף כי לדעתו ניתן היה לקדם החלטות הנוגעות למתגייסים החרדים בלבד, ללא קשר לוויכוח הרחב סביב חוק הגיוס.

"מה הפריע לראש הממשלה לתת הוראה ולהביא החלטת ממשלה שמדברת רק על מי שמתגייס? זה לא קשור למי שלא מתגייס, וזה גם לא קשור למצב העריקות או המעצרים", אמר.

ביקורתו הופנתה גם לעבר שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "גם סמוטריץ' לא יינקה", אמר ושיתף כי השר ועוזריו הבטיחו שבתקציב המדינה האחרון יוכנס כסף, אבל "שקל לא נכנס. גם המעט כסף שכבר היו משנים שעברו תקועים בצנרת", טען.

לדבריו, "אם חשוב לו גיוס חרדים כמו שהוא טוען ובטח לציבור שלו זה חשוב, אף אחד לא הפריע לו לשים בתקציב המדינה משאבים לטובת כל הפרויקט של גיוס חרדים, לא רק הסדר חרדי. אפילו שקל הוא לא שם".

בהמשך תקף את נתניהו על רקע נאומיו בנושא גיוס חרדים: "ראש הממשלה עומד בפודיום, נאום חשוב לאומה, כולם מחכים לשמוע, זה מה שיש לו להגיד? חבל שהוא לא אמר 'בשנים האלה ניתקתי להם את הטלפון', לפחות להיות כנה. וזה בסדר שהוא סגור עם גולדקנופף דיל, אבל לפחות אל תעשה סיבוב עלינו".

הוא הוסיף: "אפילו פעם אחת לא התקשר לשאול מה צריך. היו לך עשרות פניות מאיתנו, וטלפון אחד לא החזיר על בירוקרטיות שתקועות לנו. פעם אחת הוא לא הגיע לבקר, פעם אחת הוא לא עשה כלום. רק סיסמאות הוא יודע לעשות".