כמעט בלתי אפשרי להאמין שכל מה שסלומה שי מתארת - אירע בתוך שנתיים בלבד.

בריאיון לפודקאסט של ערוץ 7 היא מספרת על מסע רצוף כאב, אמונה ועשייה, שהחל עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, כאשר בעלה אריאל גויס למילואים והיא נותרה לבדה עם ילדיהם.

הטרגדיה הראשונה התרחשה כאשר בנה הפעוט, דוד איתן, שהיה בן שנה וחודשיים בלבד, העלה חום. "חשבתי שזה נורופן וזה יעבור", היא משחזרת. "כתבתי לבעלי שהיה בבסיס שאני בדרך למיון, כי הייתה לי תחושה פנימית שאומרת לי לנסוע לבי"ח, אבל החום ירד והוא חזר לישון אז חיכינו לבוקר".

בבוקר הכול השתנה. כשהתכוננו לצאת לבדיקה, דוד איתן אותר ללא נשימה והובהל לבית החולים. "אריאל התקשר אליי ואמר, 'אני עם דוד איתן, אנחנו בבית חולים, כרגע מבצעים בו פעולות החייאה'. נכנסתי לבית החולים, הרופאים ניסו הכול, אבל דוד איתן נפטר". רק במהלך ימי השבעה התברר כי הפעוט נפטר בעקבות חיידק אלים בדם. "אמרו לנו שגם אם הייתי מגיעה באותו רגע לבי"ח, לא הייתה שום דרך להציל אותו".

סלומה מספרת כי לאחר חודשים ארוכים של התמודדות עם האובדן ניסתה המשפחה לשוב לשגרת החיים, אך אז הגיעה בשורה קשה נוספת. בעקבות בירור רפואי שנעשה לאחר מות בנה, התגלה כי לבתה הבכורה, יעלה יש כשל במערכת החיסון. זמן קצר לאחר מכן, בעקבות סדרת אירועי חום ובדיקות נוספות, קיבלה המשפחה אבחנה קשה אף יותר - סרטן.

"נכנסה רופאה אונקולוגית והסבירה לנו שכנראה מדובר בסרטן", היא מספרת. "עשו מח עצם שאישר את החששות, וכבר באותו יום התחלנו טיפולים". לדבריה, הטיפול היה מורכב במיוחד בשל מחלת הרקע של בתה, שגרמה לזיהומים חוזרים ולתקופות אשפוז ממושכות.

באחד מרגעי השיא של התקופה הקשה, דווקא ביום הולדתו של דוד איתן, הידרדר מצבה של יעלה בעקבות חיידק בדם והיא הועברה לטיפול נמרץ. "הרגשנו שאנחנו חיים שידור חוזר", היא אומרת. "עמדנו מחוץ לטיפול נמרץ בליל שבת, ניסינו לומר תהילים ולא הצלחנו. ואז פשוט התחלתי לשיר שירי נשמה ושירי סעודה שלישית. אחר כך תפסתי את אריאל והתחלנו לרקוד במסדרון".

לאחר שעות ארוכות של המתנה יצאו הרופאים ובישרו כי מצבה התייצב. כיום, היא מספרת, בתה סיימה את הטיפולים הפעילים ונמצאת בשלב התחזוקה. "ברוך השם, היום היא אחרי הטיפולים, ועכשיו אני פנויה להגשים את החלום שהתחלתי ליזום תוך כדי התקופה הזאת ולצאת עם הפרוייקט".

לשאלה כיצד אפשר להתמודד עם רצף כזה של מכות, שי משיבה כי היא ובעלה עברו את התקופה כל אחד בדרכו. "אני אמרתי לעצמי שאני כמו בובה בעולם שלו. אני פה כדי לעשות טוב. אני לא מחפשת את התשובה לשאלה למה. אני בעיקר מרגישה זכות על הזמן שדוד איתן היה איתי. כולם הפסידו אותו, אבל אני הרווחתי אותו לשנה וחודשיים שאף אחד אחר לא זכה בהם".

מן האובדן נולדה גם שליחות חדשה. סלומה מספרת כי הקימה מיזם חסד לזכר בנה, לצד מיזם שקיים כמעט 15 שנה שבמסגרתו מגיעים מתנדבים לשמח באירועים שבהם אין מי שירקוד עם בעלי השמחה. המיזם החדש שנועד לחבר בין משפחות מעוטות יכולת לבין ספקי אירועים המוכנים לתרום או להעניק שירותים במחירים סמליים.

"הבנתי שאני חייבת להקים פלטפורמה שלא תהיה תלויה רק בי", היא אומרת. "אנשים יוכלו לקבל דרכה מענה ישיר - אולמות, צלמים, קייטרינג, מוזיקה וכל מה שצריך כדי לקיים שמחה בכבוד. זה עולה הרבה כסף ודורש הרבה מאוד עבודה, אבל אני פה כדי לעשות טוב".

השיחה נחתמה בתקווה שמיזמי החסד ימשיכו לצמוח, והיא השיבה במשפט שמסכם את דרכה, "באנו לעולם להטיב עם עם ישראל, הטוב מתגלגל באהבת חינם בדיוק כמו שדוד איתן לימד אותנו".

טלפון של סלומה לפניות והצעות: 0524490222