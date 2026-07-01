בזמן שבעלה משרת בסבב נוסף של מילואים בלבנון ובנה הבכור התגייס לחטיבת גולני, מצאה את עצמה ענבל זאב, אם לשמונה מאש קודש, נאבקת על צדק עבור בנה בן ה־17.

בריאיון לד"ר חנה קטן באולפן ערוץ 7 היא מספרת על אירוע שלטענתה הסתיים בהתעללות קשה מצד חיילי מילואים, וקוראת למערכת הצבאית למצות את הבדיקה ולמנוע הישנות של מקרים דומים.

לדבריה, האירוע התרחש זמן קצר לאחר שבני המשפחה שבו מטקס ההשבעה של בנם בגולני. באותה עת שהה בנה השני בחוות תל תלפיות הסמוכה לאש קודש. "הוא ראה כוחות בשטח, ואז פתאום הגיעו חיילים, ירדו מהרכב והתחילו לירות אש חיה לכיוונו ולכיוון הבחורים שהיו איתו. הם צעקו 'אנחנו יהודים', והוא החליט לא לברוח. הוא הרים ידיים, ירד על הברכיים וצעק, 'אני יהודי, בבקשה אל תירו'". לדבריה, ההחלטה שלא להימלט נבעה מטראומה מאירוע קודם שבו נפגע חברו מירי.

לאחר שנעצר, מתארת זאב, החל שלב קשה עוד יותר. "הם שמו לו פלנלית על העיניים, אזקו אותו וגררו אותו במורד ההר כמו שק תפוחי אדמה. אחר כך התחילו שעות של אגרופים, בעיטות ואיומים". היא מוסיפה כי על גופו של בנה נותרו סימני חבלה ושריטות.

לטענתה, במהלך האירוע נשמעו גם איומים קשים מצד מי שפיקד על הכוח. "אמרו לו, 'אנחנו שונאים אותך יותר מפלסטיני. פלסטיני אנחנו יורים בו כדור והורגים אותו, ואותך נהרוג לאט לאט במכות'". עוד היא מספרת כי לאחר מכן הועבר בנה לידי שוטרי מג"ב, ש הביעו זעזוע מהסיפור ששמעו. "הם אמרו לו, 'זה לא אנושי מה שעשו לך'".

זאב מספרת כי לאחר שעות של עיכוב שוחרר בנה ללא כתב אישום והושאר לפנות בוקר בצומת תפוח. "כשהוא הגיע הביתה הסתכלתי עליו, ומהמבט שלו הבנתי שהוא עבר התעללות אמיתית". המשפחה הגישה תלונה למצ"ח ופנתה לכל הגורמים הרלוונטיים, אולם היא מתקשה להאמין שההליך מתנהל באופן מספק. "אומרים לנו שהאירוע נמצא בבדיקה, אבל אותו קצין ממשיך להגיע לאזור ולחווה. מבחינתנו זה משדר שלא קרה שום דבר".

במהלך הריאיון מדגישה זאב כי בני משפחתה מזוהים עם שירות משמעותי בצה"ל. "אלה לא ילדים שאין להם אבא ואמא. הם גדלים על ציונות ועל אהבת הארץ. בעלי במילואים, הבן שלנו התגייס לגולני, ובאנו למפקד ואמרנו לו דבר אחד: אני חוזר עכשיו ללבנון, רק תבטיח לי שלא תהרוג לי את הילד". לדבריה, עצם שליפת הנשק לעבר נערים בלתי חמושים היא דבר שאינו מתקבל על הדעת.

לטענתה, יש לעצור גם את ההכללות כלפי נערי הגבעות. "הדביקו להם את התוויות של 'טרור המתנחלים' ו'נוער הגבעות', אבל זה רחוק מאוד מהמציאות. אלה חבר'ה אידיאליסטים שבאו ליישב את הארץ". היא מוסיפה כי גם כאשר יש מחלוקות על אופן ההתיישבות, "יש דרך להתנהל, ולא באמצעות אלימות והשפלה".

לקראת סיום הריאיון מביעה זאב חשש מהחרפת התופעה. היא מזכירה מקרים נוספים שלדבריה אירעו בתקופה האחרונה, ומזהירה מפני הידרדרות נוספת. "אם לא ישימו קו אדום ברור ויגידו שדבר כזה לא יכול לקרות - זה ייגמר באסון".