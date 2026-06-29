בימים כתיקונם, הסכם המסגרת שנחתם מול לבנון היה 'גיים צ'יינג'ר' מהסוג שמנצחים מערכות בחירות בגללו.

אנחנו אמנם לא מצויים בימים כתיקונם, ובכל זאת, כדאי להסביר קצת את גודל ההישג, הגם שיש מי שעושה כל מאמץ לגמד ולהסתיר אותו.

במהלך הלכאורה 'לא דרמטי' הזה, שבתקשורת המיינסטרים התאמצו כל כך להקטין - חרף הפזמון החוזר שלהם על הצורך ב'רגל מדינית מסיימת', ובשורות האופוזיציה במקרה הטוב בירכו בשפה רפה, ועם תקווה סמויה שחיזבאללה יעשה עבורם את העבודה ויצליח לטרפד את ההסכם - כלולים לא מעט הישגים מדיניים משמעותיים, כאלה שיישארו איתנו גם בתסריט הפחות מוצלח.

ראשית, ישנו התסריט החיובי. אולי סיכוייו לא גבוהים, ובכל זאת, ראינו כאן בשנים האחרונות גם דברים שלא היינו מאמינים בהתרחשותם בדרך הטבע. לפי תסריט זה, ממשלת לבנון, בסיוע ישראלי ואמריקני, מצליחה למגר את ארגון הטרור המוחלש ומשלימה את תהליך השלום עם ישראל. אירוע בלתי נתפס שישראל שואפת אליו לפחות ארבעה עשורים, אם לא יותר.

אבל גם בתסריטים היותר מציאותיים, יש כאן רשימת הישגים בלתי נתפסת.

נתחיל בניתוק הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, ובהסכמה אמריקנית. בצעד מדיני מחוכם הצליחה ישראל לגייס את מזכיר המדינה מרקו רוביו כדי להכניס מוקש צד לדיונים שמנהל סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס עם האיראנים בשווייץ. העובדה שהאמריקנים עצמם חתומים על ניתוק הזירות וההפרדה בין המדינות, עשויה להיות אחד הטריגרים שיקשו על המו"מ עם איראן, ומהווה גם לכשעצמה אירוע ראוי לציון.

ההישג הבא הוא הלגיטימציה הבין-לאומית להמשך המאבק בחיזבאללה ולנוכחות ישראלית צבאית אקטיבית בשטחי לבנון ככל והיא תידרש. במילים אחרות, ארצות הברית ולבנון עצמה מכירים בזכותה של ישראל להרוג את מחבלי חיזבאללה לפי הצורך. יותר מזה, באופן בלתי נתפס, הלבנונים והאמריקאים מכירים בזכותה של ישראל לעשות זאת מתוך שטחה של לבנון, כל עוד חיזבאללה לא מוגר.

נחזור על הנקודה האחרונה כי היא כמעט לא הגיונית: האמריקאים ואפילו הלבנונים עצמם, מכירים בזכותה של ישראל להחזיק שטחים עצומים של מדינת לבנון, כל עוד ישראל עושה זאת לצורך המאבק בטרור וכל עוד ארגון חיזבאללה לא הושמד.

יש מעט מאוד דוגמאות בתולדות העידן המודרני בהן מדינה עוינת שאין לה עדיין יחסים רשמיים עם שכנתה, הסכימה שאותה שכנה תחזיק באחוז ניכר משטחה כדי לבצע ממנו מתקפות על אזרחים שלה לצרכים הגנתיים.

ובעיקר, ישראל עשויה ויכולה להשלים את השינוי האסטרטגי בגבולה הצפוני, הגבול היחיד שאיים עלינו ברציפות מאז הקמת המדינה ועד היום. אחרי הפלת משטר אסד בסוריה והחלשת הציר האיראני והערוץ שעבר במסלול טהראן-דמשק-ביירות, באה ממשלת לבנון ומשלימה את התהליך.

בין אם היא תעשה זאת בעצמה ובין אם תאפשר לישראל לעשות זאת, קיבלנו הזדמנות היסטורית נדירה להפוך את גבולה הצפוני של ישראל לבטוח לחלוטין, להסיר את כל האיומים הנשקפים ממנו ובטווח הארוך - להקל על המטלות הביטחוניות, על תקציבי הביטחון ועל הכלכלה הישראלית.

אין בשורה טובה מזו לתושבי הצפון, שגילו אורך רוח ויכולת עמידה מופלאה בשנים האחרונות. אין בשורה טובה מזו לאזרחי ישראל, ואין בשורה טובה מזו לעולם החופשי כולו.