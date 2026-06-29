יהונתן ליאו ריגו צילום: ללא קרדיט

טוראי יהונתן ליאו ריגו, חייל צה"ל בן 19 מצור הדסה, הובא אתמול (ראשון) למנוחות בבית העלמין הצבאי הר הרצל בירושלים, לאחר שאותר ביום שישי ללא רוח חיים במרכז הארץ. במועצה המקומית צור הדסה פרסמו הודעת אבל בעקבות מותו. "אנו משתתפים בצערה של קטרינה ריגו במות בנה יהונתן ליאו ז"ל, מחבקים, מחזקים ומקווים שלא תדעי עוד צער", נמסר. מצה"ל נמסר כי החייל אותר ללא רוח חיים ביום שישי האחרון. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת לבירור נסיבות המקרה. בהודעת צה"ל נאמר: "חייל צה"ל אותר ללא רוח חיים ביום שישי האחרון במרכז הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה".