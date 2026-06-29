אירוע חריג התרחש היום (שני) במתקן של שירות בתי הסוהר, כאשר במהלך הדרכת החייאה שהעביר פראמדיק מד"א ליאב יעקובי, התמוטט גבר בן 67 בכיתה סמוכה.

יעקובי, שהעביר שיעור במסגרת קורס חובשי רפואת חירום, הוזעק למקום על ידי עובדי המתקן. כשהגיע אל הגבר גילה כי הוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, והחל מיד בביצוע פעולות החייאה.

במקביל, אחד המשתתפים בקורס הזעיק את מוקד החירום 101. צוות רפואי של שירות בתי הסוהר הצטרף למאמצי ההחייאה והביא למקום מפעם (דפיברילטור), בעוד צוות מד"א עושה את דרכו לזירה.

לאחר פעולות החייאה ממושכות, שכללו ארבעה שוקים חשמליים, שב לבו של המטופל לפעום והוא חזר להכרה מלאה. בהמשך פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים להמשך טיפול והשגחה.

יעקובי סיפר, "כשהגעתי היום כדי להדריך כיתה כיצד לבצע החייאה, לא דמיינתי לעצמי שבתוך שניות ספורות ההדרכה תהפוך לדבר האמיתי. החניכים הבינו בזמן אמת למה פעולות ההחייאה ושימוש במפעם הם באמת קריטיים ומצילי חיים".

"אני שמח שהייתה לי את ההזדמנות להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ואני מודה על הזכות להציל חיים", חתם בהתרגשות.