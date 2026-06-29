שר הביטחון ישראל כ"ץ הציג היום (שני) את תמונת המצב בזירה הצפונית, לצד סקירה של יתר החזיתות, והבהיר כי ישראל פועלת לעיצוב מציאות ביטחונית חדשה בלבנון.

בשיחה טען שר הביטחון כי מעבר לשני אזורי הפיילוט שנקבעו, לא יהיו נסיגות נוספות: "שאנשים לא יעצרו את נשימתם איפה יהיה המקום הבא שישראל תיסוג ממנו בלבנון - כי זה לא יקרה עד שחזבאללה לא יתפרק מנשקו. אין לנו שאיפות טריטוריאליות בלבנון, אך עד שחזבאללה לא יתפרק מנשקו לא ניסוג מילימטר".

השר כ"ץ הזכיר את פגישתו ביום שישי האחרון בקריה בתל אביב עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר: "סיכמתי איתו שצה"ל לא יסוג משלושת אזורי הביטחון - בלבנון, בסוריה ובעזה".

לדבריו, ראשית המערכה בצפון נבעה מהחלטת חיזבאללה להצטרף ללחימה בעקבות לחץ כבד מצד איראן ומתוך ניסיון לייצר משוואה חדשה מול ישראל.

"כשהנשיא טראמפ חיבר בין איראן ללבנון הפסקנו להפיל בניינים בביירות. החיבור בין הזירות הוא אינטרס אמריקני, ואלה האילוצים של השותפות עם ארה"ב. אם לא היה חיבור זירות בין לבנון לאיראן - חזבאללה היה קורס; עברנו לתכנית ב' - להעמיק את מרחב הקו הצהוב בדרום לבנון".

כ"ץ סיפר כי במהלך התקופה שלפני חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, התקיימו ארבע שיחות טלפון בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, אבל השינוי הגיע בשיחה נוספת שבה הוא לא השתתף, "בשיחה החמישית לא הייתי, והנשיא הפעיל לחץ שבסופו נוצר החיבור בין הזירות. מאותו הרגע - תושבים חזרו לדרום לבנון וגם חזבאללה עיבה את הנוכחות שלו בדרום".

הוא סיפר כי לאחר דיון לילי שבו לא התקבלה החלטה על תמרון קרקעי, התקיימו למחרת שיחות בין ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, שבסיומן הוחלט לצאת למבצע בבופור. לדבריו, ארצות הברית עודכנה מראש על המהלך. "היה חשש שתהיה התנגשות עם ארה"ב, אבל הם הבינו וקיבלו".

שר הביטחון ציין כי הפעילות בדרום לבנון תימשך, "יש לנו עוד מנהרות להשמיד ולפוצץ, למשל ברכס הבופור, שם נפעל עם 500 טונות של חומר נפץ כמו שהלילה השמדנו את המנהרות במג'דל זון. צה"ל כבש את רכס עלי טאהר בגלל איום המנהרות, אבל אין החלטה לכבוש את נבטיה. בשביל זה - צריך לגייס עוד אוגדות שלמות. היעד שלנו - לפרז את כל מרחב הליטני מפעילים ומנשק של חזבאללה".

בהתייחסו למצב הנוכחי בגבול הצפון אמר שר הביטחון כי כמעט כל הכפרים הסמוכים לגבול נהרסו. לדבריו, בגזרות המרכזית והמערבית נהרסו כמעט כל הכפרים, ובגזרה המזרחית נהרסו כ-73% מהבתים. "הדרך לסכל איומים היא לקחת שטח ולהשמיד תשתיות", אמר. עוד הוסיף כי "200 אלף תושבי הקו הצהוב לא חזרו ולא חוזרים לבתיהם. יהיה ירי הרחקה".

לדברי כ"ץ, באזורים אלה "אוכלוסייה היא טרור", והוסיף כי בזכות פינוי התושבים והרס התשתיות "צה"ל פועל כיום בשטח שאין בו אוכלוסייה אזרחית".

כ"ץ העריך כי בטווח הארוך עשויים לקום בלבנון גורמים שינצלו את חולשת חיזבאללה ויובילו לפירוקו, אך שב והדגיש כי צה"ל ימשיך להחזיק בשטח עד שהארגון יתפרק מנשקו. לדבריו, אף שהדרישה לסילוק חיזבאללה מתייחסת למרחב הליטאני, הדרישה לפירוק מנשק חלה על כלל הארגון, בכל רחבי לבנון.

על הזירה האיראנית אומר כ"ץ: "יש שני מצבים שבהם תתחדש הלחימה - החלטה של הנשיא דונלד טראמפ או ירי טילים איראניים. זה יכול לקרות גם בעוד יומיים".

"צה"ל נערך לפעול גם עצמאית באיראן, למבצע כחול לבן. צה"ל רק מחכה לזה. יש לנו מטרות לתקיפה באיראן, וצה"ל ערוך ודרוך, אבל אנחנו לא נפריע לנשיא ארה"ב במהלך שלו מול האיראנים".

לדבריו, אותה תוכנית של איראן נגד ישראל אינה מסתכמת בירי טילים בלבד, אלא כוללת גם תרחישים של פלישה וכיבוש. זו, לדבריו, הסיבה לכך שישראל מתעקשת להחזיק באזורי הביטחון בלבנון, ברצועת עזה ובסוריה, גם תחת לחצים בינלאומיים. "כמעט רק שלשום ניסתה חוליית מחבלים לחדור ליישובים ברמת הגולן, והחולייה נוטרלה בזכות אזור הביטחון", אמר.

לקראת סיום נשאל כ"ץ גם על האפשרות להפלת המשטר בטהרן. הוא השיב בזהירות ואמר כי מדובר ביעד שישראל הייתה שמחה לראות מתממש, אך הבהיר כי הדבר לא התאפשר. "זו תמיד הייתה שאיפה, והלוואי שזה היה קורה. המוסד עשה את עבודתו והכין תוכניות, אבל היו גורמי חוץ שלא פעלו, ולכן זה לא קרה".