סקר חדש שנערך על ידי מכון דיירקט פולס בקרב תושבי יהודה ושומרון מצביע על מעמדה הבולט של חברת אמנה בענף הבנייה באזור.

מהנתונים עולה כי חברת אמנה ניצבת כמובילה והחזקה ביותר בתחום הבנייה והנדל"ן ביהודה ושומרון, בפער של עשרות אחוזים מהחברות המתחרות.

על פי ממצאי הסקר, 64 אחוזים מבעלי הדעה רואים באמנה כחברה הגדולה, המובילה והחזקה ביותר הפועלת באזור.

בנוסף, נבדק בסקר איזו חברה עולה ראשונה בראשם של התושבים בהקשר של בנייה והתיישבות ביהודה ושומרון, וחברת אמנה זכתה במקום הראשון עם 49 אחוזים מקרב בעלי הדעה, בפער ניכר מחברות נדל"ן נוספות בדירוג.

הסקר בחן גם את סדר העדיפויות של רוכשי הבתים ביהודה ושומרון, ונתן ביטוי לפרמטרים המשפיעים על בחירת החברה המבצעת.

67 אחוזים מהנשאלים ציינו כי חשוב להם שלחברה הבונה יהיה ניסיון רב שנים והיכרות עמוקה עם האזור, בעוד ש-38 אחוזים ציינו כי יעדיפו לרכוש מחברה ותיקה, גדולה ומבוססת, לעומת 10 אחוזים בלבד שהעדיפו חברה צעירה בתהליך צמיחה.

מנכ"ל אמנה, אלי הירשהורן, התייחס לתוצאות ואמר: "הנתונים משקפים את המחויבות ארוכת השנים של חברת אמנה לפיתוח ההתיישבות. העובדה שהציבור רואה בנו הגוף המוביל והחזק ביותר מוכיחה שניסיון, יציבות והיכרות מעמיקה עם השטח הם נכסים שלא ניתן להחליף. יחד עם סטנדרט הבנייה החדש של אמנה בהתיישבות, ועם הייחודיות של אמנה בבניית קהילות ביהודה ושומרון ובעבודה צמודה עם כל מועצה יחד עם וועדי היישובים - נמשיך לבנות ולהוות הבחירה עבור מי שרוצים לבנות את עתידם ביהודה ושומרון".