במהלך תדרוך לעיתונאים נשאל שר הביטחון ישראל כ"ץ על ידי ערוץ 7 על עמדתו בסוגיית שילוב הנשים בצה"ל, על רקע הסערות האחרונות סביב הנושא.

בתשובתו חשף כי העביר לרמטכ"ל הנחיה ברורה: לעשות הכול כדי למנוע כל התנגשות עם הציבור הדתי סביב הסוגיה.

כ"ץ סיפר כי קיים שיח עם רבנים והדגיש את הערכתו הרבה לציבור הציוני-דתי. "ישבתי עם הרבנים. אני מלא הערכה, אני מודע לתרומה, להקרבה ולנופלים הרבים", אמר.

שר הביטחון הבהיר כי הוא תומך בשירות נשים בצה"ל ואף בשירות הלאומי. "אני בעד שירות נשים. אני גם בעד שירות לאומי, אבל חשוב לדעת שכ-50% מבנות הציונות הדתית מתגייסות", ציין.

עם זאת, כ"ץ הדגיש כי מבחינתו יש קו ברור שאסור לחצות. "חד-משמעית צריך לעשות הכול כדי לא להביא להתנגשות עם עולם הערכים של ציבור שתורם תרומה מדהימה", אמר.

לדבריו, המשימה היא למצוא פתרונות שיאפשרו את המשך שילוב הנשים, מבלי לפגוע בציבור המשרתים הדתי. "צריך למצוא פתרון שמאפשר ולא מביא להתנגשות", הוסיף.

בסיום דבריו חשף שר הביטחון כי זו גם ההנחיה שהעביר לרמטכ"ל. לדבריו, הנחה אותו לקדם את שילוב הנשים בצה"ל, אך לעשות זאת תוך הימנעות מכל התנגשות עם הציבור הדתי ועם עולם הערכים של המשרתים. "חד-משמעית צריך לעשות הכול כדי לא להביא להתנגשות", הדגיש.