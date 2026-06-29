תיעוד ממעצר החשודים צילום: דוברות המשטרה לוחמי מג"ב ירושלים עצרו היום (שני) שני שוהים בלתי חוקיים וחשוד בהעסקתם במהלך פעילות יזומה בשטח המועצה המקומית אבו גוש. במהלך הפעילות הגיעו הלוחמים לאתר בניה בעקבות מידע מקדים. הכוחות ביצעו סריקות נרחבות באתר, ובמהלכן איתרו ועצרו שני תושבי שטחים ללא אישורי שהייה כחוק, אשר על פי החשד עבדו במקום. בנוסף למעצרם של שני הפועלים, עצרו לוחמי משמר הגבול חשוד נוסף, תושב אבו גוש, בחשד להעסקתם הישירה של השוהים הבלתי חוקיים באתר. שני השוהים הבלתי חוקיים והתושב המקומי שנחשד בהעסקתם נעצרו בשטח והועברו להמשך טיפול וחקירה במשטרת ישראל. במשטרה ובמג"ב מדגישים כי המאמצים המבצעיים יימשכו באופן שוטף לאיתור ומעצר חשודים בהסעתם, העסקתם והלנתם של תושבים פלסטינים מיו"ש.

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