הרב זייני בדיון ערוץ 7

ראש ישיבת "אור וישועה", הרב ד"ר אליהו רחמים זייני, השתתף היום (שני) בדיון בנושא עדכון מסמך רוח צה"ל - "רוח עם, ארץ, ניצחון", בראשות חבר הכנסת צבי סוכות, ומתח ביקורת חריפה על המסמך הקיים ועל הערכים המופיעים בו.

לדבריו, "הכניסו בקוד הזה דברים שהם פוליטיקה מובהקת, אידיאולוגיה ברורה". כדוגמה ציין את ערך כבוד האדם המופיע במסמך. "מה עושה כבוד האדם בתוך מסמך שבא להנחות חיילים? אין משהו שסותר את כבוד האדם יותר מהמלחמה. אני בא לחסל את האויב - איפה כבוד האדם?", תהה.

הרב זייני טען כי תפקידו המרכזי של החייל הוא להשיג ניצחון ולהגן על חבריו לנשק. "הכבוד העיקרי שחייל צריך לדון בו הוא איך הוא יביא ניצחון לאומה ואיך ירסק את האויב עם מינימום פגיעות בחברים שלו", אמר.

בהמשך מתח ביקורת על השפעתן, לדבריו, של תפיסות אוניברסליות על ניסוח המסמך. הוא טען כי השפה הערכית שנבחרה מרחיקה את החייל ממטרותיו המבצעיות ועלולה ליצור בלבול בשטח. "החייל הפשוט לא צריך להפוך למומחה למשפטים כדי לבדוק מה מותר ומה אסור. זה פשוט הזוי, אין דבר כזה", אמר.

חלק מרכזי בדבריו הוקדש להיעדרם, לדבריו, של יסודות יהודיים ממסמך רוח צה"ל. "אין זכר לשום יידישקייט במסמך הזה. שום ריח של יהדות אין פה, אפילו גרוע מזה", טען.

הרב זייני התייחס גם לסעיף העוסק במסורת צה"ל, במסורת מדינת ישראל ובמסורת העם היהודי, לצד אזכור של "ערכי מוסר אוניברסליים".

לדבריו, הצבת המוסר האוניברסלי לצד מסורת ישראל יוצרת בעיה ערכית. "אם כך, זה אומר שהמוסר היהודי הוא לקוי והוא זקוק למוסר אוניברסלי של גויים. איך אתה רוצה להיות מחובר למסורת היהודית ולטעון שיש מסורת של כלל העמים שהיא גוברת?".