חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) פנה הבוקר במכתב דחוף ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, בדרישה לקיים דיון מיוחד בהתנהלות מוסדות לשכת עורכי הדין.

לטענתו, שורת החלטות שהתקבלו לאחרונה מעידות על אכיפה בררנית, ענישה מקלה כלפי עורכי דין התומכים בטרור, ומנגד יחס מחמיר כלפי עורכי דין המזוהים עם המחנה הלאומי.

במכתבו טוען קלנר כי עורכי הדין, המשמשים כקציני בית המשפט, מחויבים לנאמנות לחוקי המדינה, אולם בפועל מתקבלות בלשכה החלטות הפוגעות בעקרון השוויון בפני החוק. כדוגמה מרכזית הוא מצביע על ההחלטה להשעות לשנתיים בלבד את עורכת הדין אסאלה אבו כדיר, לאחר שלדבריו הביעה שמחה בעקבות מתקפת ה־7 באוקטובר, כתבה כי היא "מרגישה בחלום" ואף הכחישה את הזוועות שבוצעו באותו יום.

עוד הוא טוען כי קיימת מגמה של גיבוי מצד מוסדות הלשכה לעורכי דין החשודים בהעברת מסרים והנחיות למחבלים הכלואים בבתי הסוהר. לדבריו, הדבר עומד בניגוד ליחס המחמיר שנוקט יו"ר הלשכה כלפי עורכי דין מהימין, ובהם עו"ד אודליה קדמי, לצד הליכים המתנהלים נגד עו"ד כינרת בראשי ועו"ד זהבה גור.

"התנהלותה של לשכת עורכי הדין אינה רק פוגעת באמון הציבור במערכת המשפט, אלא מהווה פגיעה חמורה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל", אמר קלנר.

"מתן לגיטימציה או ענישה סמלית לעורכי דין המזדהים עם האויב בזמן מלחמה משדרים חולשה ומסכנים את ביטחון המדינה. לא נשלים עם מציאות שבה מוסדות רשמיים מנהלים אכיפה בררנית ממניעים פוליטיים. אני קורא ליו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, לכנס דיון דחוף בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים, כדי לבחון את הכלים הפרלמנטריים והחקיקתיים הדרושים לתיקון המצב".

מנכ"ל ארגון זכויות האדם "בצלמו", שי גליק, תקף אף הוא את התנהלות הלשכה. "לשכת עורכי הדין איבדה לחלוטין את המצפן המוסרי שלה והפכה למקלט עבור תומכי טרור ואויבי המדינה מבית", אמר. "מצב שבו עורכת דין שמביעה שמחה על טבח, אונס ורצח של אזרחי ישראל מסתפקת בהשעיה זמנית בלבד, בעוד שעורכי דין מהימין נרדפים ומאויימים בהדחה לצמיתות, הוא חרפה למקצוע עריכת הדין. אנו מודים לח"כ אריאל קלנר על הובלת המאבק החשוב הזה. הגיע הזמן שהוועדה לביטחון לאומי תשים סוף להפקרות הזו. מי שתומך בטרור - מקומו בכלא, לא בלשכת עורכי הדין".

עו"ד אודליה קדמי מסרה בתגובה: "התלונה שהגיש יו"ר הלשכה לוועדת האתיקה מדיפה ניחוח פוליטי מובהק. לאורך כל תקופת כהונתו לא הגיש עמית בכר אפילו תלונה מקצועית אחת נגד עורך דין, גם לא נגד חברי לשכה שהורשעו בעבירות חמורות, עד שהעזתי לגעת בקודש הקודשים שלו - בג"ץ. אני מקווה שהוא הבין שאיתי לא יהיה לו הסכם השתקה. אלחם עד הסוף נגד ההאשמות ההזויות שלו ושל ח"כ מירב בן ארי. המאבק הזה אינו מאבק אישי שלי, אלא מאבק למען תיקון לשכת עורכי הדין ולמען שלטון החוק".