עופר וינטר על לימוד התורה ללא קרדיט

תא"ל (במיל') עופר וינטר פרסם היום (שני) סרטון שבו התייחס לסוגיית השירות הצבאי והאזרחי, וקרא להעניק עדיפות למי שנושאים בנטל השירות במדינה.

לדבריו, השיח הציבורי בנושא סובל מבלבול ערכי. "אני טוען שאנחנו בעיוות לגבי המשרתים. קוראים לזה 'העדפה מתקנת', אבל מי שצריך לקבל פה העדפה מתקנת זה מי שמשרת את המדינה - מי שהולך לצבא או לשירות לאומי", אמר.

וינטר הוסיף כי לדעתו יש לקשור בין השירות לבין הזכאות להשתלב במערכת הציבורית. "יש פה היום אנשים שהם ראשונים לזכויות ואחרונים לחובות. הפוך. איך התבלבלנו ככה? אני טוען שמי שלא שירת שירות לאומי או שירות צבאי לא יכול לשרת בשירות הציבורי. רק למי שמשרת מגיע יותר", אמר.

בהמשך התייחס גם לסוגיית גיוס החרדים ולמעמדם של לומדי התורה. "אני מאמין שתורת ישראל היא יסוד ברור בעם היהודי. לומדי התורה בקנאות היו עוד לפני שקמה מדינת ישראל", אמר.

עם זאת, מתח ביקורת על הטענה שלפיה כל בני הציבור החרדי מוגדרים כלומדי תורה: "לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה. זה שקר".

וינטר הפנה ביקורת גם כלפי ההנהגה הפוליטית החרדית ואמר: "אני אומר את זה לפוליטיקאים, גולדקנופף וגפני, שהם פוגעים קודם כל בציבור לומדי התורה".

לדבריו, יש מקום להכיר בלומדי תורה כמי שממלאים תפקיד משמעותי עבור המדינה, אך רק כאשר מדובר בלימוד תורה מלא ומחייב. "אני בעד שיהיו לומדי תורה, והם צריכים להיות שווה ערך כמשרתים, לפחות בשירות לאומי - מי שאנחנו מחליטים שתפקידו ללמוד תורה, והוא לומד מבוקר עד לילה. זו דעתי", אמר.