ועדת דותן פסלה את מינויה של אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות, והדיון הציבורי סביב ההחלטה כבר חורג הרבה מעבר לשאלת התאמה מקצועית.

לפי גורמים המעורים בפרטים, נטען כי חלק מהשיקולים שהובילו לפסילה אינם ענייניים בלבד, אלא קשורים גם לזהותה של שרייבר כאישה דתייה עם כיסוי ראש.

אם זה אכן המצב, מדובר בנקודה מטרידה שמעלה שאלות קשות על שוויון הזדמנויות ועל הדרך שבה מתקבלות החלטות בצמתים רגישים בשירות הציבורי.

מינויים בכירים צריכים להיבחן לפי מקצועיות, ניסיון ויכולת ניהולית, לא לפי מראה, אמונה או אורח חיים. דווקא במוסדות ציבוריים, הסטנדרט חייב להיות חד וברור כדי לשמור על אמון הציבור ועל תחושת צדק בסיסית.

בסוף, השאלה האמיתית איננה רק מי מונתה או לא מונתה, אלא האם המערכת מצליחה להוכיח שהיא פועלת באופן שוויוני באמת, ולא רק מצהירה על כך.